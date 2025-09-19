Η πρώτη αντίδραση της Γκιλφόϊλ μετά τον διορισμό της για την Ελλάδα

Νέα «σελίδα» ανοίγει στην ελληνοαμερικανική διπλωματία, μετά την οριστική επικύρωση από τη Γερουσία των ΗΠΑ της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (18/9) ως πρέσβεως στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα στα μέσα Οκτωβρίου, μετά την υπογραφή του διορισμού της και την ορκωμοσία της.

H πρώτη αντίδραση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η ίδια, λίγα λεπτά αφότου επικυρώθηκε από τη Γερουσία ο διορισμός της, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ: «Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ και στη Γερουσία των ΗΠΑ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα».

Tην ίδια ώρα, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ανήρτησε στο story της την είδηση του NBC για την έγκριση της Γερουσίας, προσθέτοντας τις σημαίες Ελλάδας και Αμερικής. Παράλληλα, αναδημοσίευσε συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε για την εξέλιξη αυτή, ανάμεσά τους και εκείνο της Έμμα Μίτσεμ, η οποία έγραψε τη λέξη «επιτέλους» πάνω από το δημοσίευμα του Axios για την τοποθέτησή της στην Αθήνα.

Σημειώνεται πως η Γκίλφοϊλ ήταν ανάμεσα σε 48 υποψηφίους που τέθηκαν σε ψηφοφορία μετά την αλλαγή των κανόνων της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς, ώστε να αρκεί απλή πλειοψηφία αντί για 60 ψήφους, επιταχύνοντας την έγκριση των κυβερνητικών διορισμών.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η κ. Γκίλφοϊλ θα έπρεπε να βρισκόταν κανονικά ήδη στη χώρα μας. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια των Δημοκρατικών για την υπερψήφιση του «μεγάλου και όμορφου νομοσχεδίου», όπως το αποκαλούσε ο πρόεδρος Τραμπ, τους οδήγησε στην απόφαση να μη στηρίξουν τη διαδικασία των διορισμών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις.

«Αν η Γερουσία είχε συνεχίσει με τον ρυθμό που προχωρούσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, θα υπήρχαν ακόμα εκατοντάδες άδεια γραφεία την τελευταία ημέρα της θητείας του προέδρου Τραμπ το 2029», δήλωσε την Πέμπτη ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας Τζον Θουν.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



