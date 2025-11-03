Η Ζαχαράκη για το άνοιγμα των σχολείων στα Βορίζια: Τότε θα επαναλειτουργήσουν

«Το Υπουργείο αυτή τη στιγμή είναι σε συνεννόηση μαζί με τον Δήμο και την Περιφέρεια Κρήτης. Το σχολείο είναι κλειστό για τις πρώτες τουλάχιστον μέρες της εβδομάδας»

03 Νοέ. 2025 19:27
Την προσεχή 5 Νοεμβρίου Τετάρτη ή την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου θα λειτουργήσουν εκ νέου τα σχολεία στα Βορίζια, ανέφερε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, εξηγώντας ότι θα πρέπει να προηγηθεί η αποκατάσταση της τάξης στην περιοχή, μετά το μακελειό του Σαββάτου.

 

Μιλώντας στο Action24, η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του υπουργείου για την περιοχή.

«Το Υπουργείο αυτή τη στιγμή είναι σε συνεννόηση μαζί με τον Δήμο και την Περιφέρεια Κρήτης. Το σχολείο είναι κλειστό για τις πρώτες τουλάχιστον μέρες της εβδομάδας. Τετάρτη ή Πέμπτη θα ξανανοίξει γιατί πρέπει πρώτα από όλα να αποκατασταθεί η τάξη και βέβαια αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, θα πρέπει να υπάρχει αίσθηση ασφάλειας για την επιστροφή των παιδιών σε σχολικό περιβάλλον, καθώς είναι παιδιά «ιδιαίτερα ευαίσθητης ηλικίας». «Υπάρχει και ένα αίσθημα ανησυχίας στους δασκάλους. Εμείς είμαστε εκεί να προστατεύσουμε όλο το κοινό, που είναι η μαθητική κοινότητα και οι δάσκαλοί μας», σημείωσε.

Ψυχολογική υποστήριξη

Στο τέλος της εβδομάδας, είπε η κυρία Ζαχαράκη, θα μετακινηθεί στο χωριό ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εμμανουήλ Μπελαδάκης, μαζί με ομάδα ψυχολόγων που υπηρετούν στην περιοχή αλλά και με δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν ψυχολογικά τα παιδιά. Μάλιστα, σημείωσε ότι εάν κριθεί αναγκαίο, θα μεταβεί και η ίδια στην περιοχή.

Η υπουργός προανήγγειλε επίσης την εκ νέου ενεργοποίηση των σχολών γονέων, που είχαν λειτουργήσει την προηγούμενη χρονιά, με στόχο να στηριχθούν οι οικογένειες των χωριών που δοκιμάζονται. «Είναι πολύ σημαντικό σε όλη την Ελλάδα και ακόμη περισσότερο σε περιοχές που αντιμετωπίζουν τέτοιες κρίσεις να υπάρχει σε δεύτερο χρόνο μια υποστηρικτική ομάδα που μπορούν να μιλούν οι γονείς για θέματα τα οποία τους απασχολούν, πόσο περισσότερο εκεί», σημείωσε.
