Τρεις νεκροί σε άσκηση στην Ιαπωνία μετά από έκρηξη οβίδας μέσα σε τανκ ΒΙΝΤΕΟ

Η φονική έκρηξη σημειώθηκε μέσα στον πυργίσκο άρματος Type 10 κατά τη διάρκεια άσκησης με πραγματικά πυρά, με τον ιαπωνικό στρατό να παγώνει τις αντίστοιχες δραστηριότητες μέχρι να εντοπιστεί η αιτία.

21 Απρ. 2026 18:47
Pelop News

Τρεις στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε όταν οβίδα εξερράγη μέσα σε άρμα μάχης κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης με πραγματικά πυρά στη νότια Ιαπωνία. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη σε πεδίο εκπαίδευσης του ιαπωνικού στρατού στην επαρχία Οΐτα, προκαλώντας συναγερμό στις ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις.

Η έκρηξη έγινε μέσα στον πυργίσκο ενός κύριου άρματος μάχης Type 10, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη άσκηση με πραγματικά πυρά μαζί με ακόμη δύο άρματα, στην περιοχή εκπαίδευσης Hijudai. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέσα στον πυργίσκο βρίσκονταν ο διοικητής του άρματος, ο πυροβολητής και ο αξιωματικός ασφαλείας, οι οποίοι σκοτώθηκαν.

Ο τέταρτος στρατιώτης, ο οδηγός του άρματος, επέζησε αλλά τραυματίστηκε. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του, ενώ οι αρχές επικεντρώνονται στην πλήρη καταγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Η Ιαπωνία ανέστειλε τις ασκήσεις με Type 10 και Type 90

Μετά το δυστύχημα, ο αρχηγός του επιτελείου των Χερσαίων Δυνάμεων Αυτοάμυνας της Ιαπωνίας, Μασαγιόσι Αράι, ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες οι ασκήσεις με πραγματικά πυρά που γίνονται με άρματα Type 10 και Type 90, καθώς χρησιμοποιούν τα ίδια πυρομαχικά. Όπως δήλωσε, στόχος είναι να προσδιοριστεί άμεσα η αιτία και να ληφθούν μέτρα ώστε να αποφευχθεί αντίστοιχο περιστατικό στο μέλλον.

Το Type 10 είναι το πιο σύγχρονο άρμα μάχης της Ιαπωνίας και τέθηκε σε επιχειρησιακή ανάπτυξη το 2011. Ακριβώς γι’ αυτό, το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, καθώς αφορά ένα από τα πιο εξελιγμένα οπλικά συστήματα των ιαπωνικών χερσαίων δυνάμεων.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Προς το παρόν, οι ιαπωνικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει αν πρόκειται για αστοχία πυρομαχικού, τεχνικό πρόβλημα του άρματος ή δυσλειτουργία που προκλήθηκε κατά τη διαδικασία βολής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:55 Κοπέλα εντοπίστηκε σε κατάσταση σύγχυσης στην Πετρούπολη
21:45 Ισραήλ: Έχει αμφιβολίες για το εάν θα επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
21:33 «Έβαλα περούκα και βάφτηκα», το κουβάρι των αποκαλύψεων για τον θάνατο της Μυρτούς
21:25 Αποκαλυπτικός ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη: «Το μυαλό μου πάει σε πολλά»
21:14 Ασπρόπυργος: Επιχείρηση «σκούπα», 10 συλλήψεις, όπλα σε βόθρο και ρευματοκλοπές, ΒΙΝΤΕΟ, ΦΩΤΟ
21:03 Αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο ανακάλυψαν αντίγραφο της «Ιλιάδας» του Ομήρου, στο στομάχι μιας μούμιας
20:55 Βρετανία: Ιστορικός νόμος, τέλος τα τσιγάρα για όσους και όσες γεννήθηκαν από το 2008 και μετά
20:45 Εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε 6 μήνες φυλακή για σεξουαλικό υπαινιγμό σε μαθήτριά του στη Θεσσαλονίκη
20:29 Πώς να Εισέλθετε στην Πολωνική Αγορά: Πλήρης Οδηγός για Ξένες Εταιρείες (2026)
20:26 Πέθανε ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας
20:13 «Πόσοι άλλοι Λαζαρίδηδες υπάρχουν;», Καρυστιανού κατά Μητσοτάκη
20:02 Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με 50χρονο άνδρα που βρέθηκε νεκρός
20:00 Τα σημαντικά ευρήματα της DATA RC
19:49 Πάτρα: Εργατικό ατύχημα στη Βιομηχανική Περιοχή, τραυματισμός 50χρονου
19:36 Μητέρα, γιαγιά και μαθήτρια Λυκείου στα 82 της χρόνια!
19:26 Reuters/Ipsos: Οι Αμερικανοί υπέρ του Πάπα, αρχίζουν να αμφισβητούν την πνευματική διαύγεια του Τραμπ
19:11 Τρομερό, η Φενέρμπαχτσε πλήρωσε παίκτρια για δύο αγώνες 500.000 ευρώ! ΒΙΝΤΕΟ
19:00 Πάτρα: Γκέτο απέναντι από το Ρωμαϊκό Στάδιο – Ανασφάλεια στην περιοχή
18:54 Κοζάνη: Τον σκότωσε αυτοσχέδια «πιστόλα» σε λαγούμι τυφλοπόντικα
18:54 Ισπανία: Δικαστήριο επιτρέπει τον όρο «καταστροφική αίρεση» για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ