Τρεις στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε όταν οβίδα εξερράγη μέσα σε άρμα μάχης κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης με πραγματικά πυρά στη νότια Ιαπωνία. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη σε πεδίο εκπαίδευσης του ιαπωνικού στρατού στην επαρχία Οΐτα, προκαλώντας συναγερμό στις ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις.

Japnese Type 10 tank shell exploded inside the turret during training in Japan. 3 soldiers killed, 1 seriously injured. Cause unknown, live-fire drills suspended pending investigation. pic.twitter.com/dNhJkV7s9A — Clash Report (@clashreport) April 21, 2026

Η έκρηξη έγινε μέσα στον πυργίσκο ενός κύριου άρματος μάχης Type 10, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη άσκηση με πραγματικά πυρά μαζί με ακόμη δύο άρματα, στην περιοχή εκπαίδευσης Hijudai. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέσα στον πυργίσκο βρίσκονταν ο διοικητής του άρματος, ο πυροβολητής και ο αξιωματικός ασφαλείας, οι οποίοι σκοτώθηκαν.

Ο τέταρτος στρατιώτης, ο οδηγός του άρματος, επέζησε αλλά τραυματίστηκε. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του, ενώ οι αρχές επικεντρώνονται στην πλήρη καταγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Η Ιαπωνία ανέστειλε τις ασκήσεις με Type 10 και Type 90

Μετά το δυστύχημα, ο αρχηγός του επιτελείου των Χερσαίων Δυνάμεων Αυτοάμυνας της Ιαπωνίας, Μασαγιόσι Αράι, ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες οι ασκήσεις με πραγματικά πυρά που γίνονται με άρματα Type 10 και Type 90, καθώς χρησιμοποιούν τα ίδια πυρομαχικά. Όπως δήλωσε, στόχος είναι να προσδιοριστεί άμεσα η αιτία και να ληφθούν μέτρα ώστε να αποφευχθεί αντίστοιχο περιστατικό στο μέλλον.

Το Type 10 είναι το πιο σύγχρονο άρμα μάχης της Ιαπωνίας και τέθηκε σε επιχειρησιακή ανάπτυξη το 2011. Ακριβώς γι’ αυτό, το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, καθώς αφορά ένα από τα πιο εξελιγμένα οπλικά συστήματα των ιαπωνικών χερσαίων δυνάμεων.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Προς το παρόν, οι ιαπωνικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει αν πρόκειται για αστοχία πυρομαχικού, τεχνικό πρόβλημα του άρματος ή δυσλειτουργία που προκλήθηκε κατά τη διαδικασία βολής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

