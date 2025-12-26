Ιαπωνία: Καραμπόλα περίπου 50 οχημάτων με έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο στην Ιαπωνία με αλυσιδωτή σύγκρουση περίπου 50 οχημάτων. Ένας νεκρός, 26 τραυματίες.

26 Δεκ. 2025 23:13
Pelop News

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu στην Ιαπωνία, όπου σημειώθηκε εκτεταμένη καραμπόλα με τη συμμετοχή περίπου 50 οχημάτων, αυτοκινήτων και φορτηγών.

Ο απολογισμός του σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος είναι ένας νεκρός και 26 τραυματίες, με τις Αρχές να αναφέρουν ότι πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν τη στιγμή που σημειώνεται έκρηξη στο σημείο της σύγκρουσης, ενώ ακολούθησε πυρκαγιά, με πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει τον αυτοκινητόδρομο και να δυσχεραίνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έντονη χιονόπτωση που επικρατούσε στην περιοχή συνέβαλε καθοριστικά στο δυστύχημα, περιορίζοντας την ορατότητα και καθιστώντας ιδιαίτερα ολισθηρό το οδόστρωμα.

Ο αυτοκινητόδρομος αποκλείστηκε πλήρως και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για αρκετές ώρες, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση της φωτιάς και η απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων. Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

