Ιαπωνία: Τόνος πωλήθηκε για 2,7 εκατ. ευρώ στο Τόκιο

Ένας τόνος βάρους 243 κιλών πουλήθηκε έναντι 510 εκατ. γεν (περίπου 2,7 εκατ. ευρώ) στην πρώτη δημοπρασία του 2026 στην αγορά ψαριών Toyosu Fish Market στο Τόκιο, καταγράφοντας νέο ρεκόρ.

Τον τόνο απέκτησε η εταιρεία Kiyomura Corp., ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο Κιγιόσι Κιμούρα, που διατηρεί την αλυσίδα εστιατορίων Sushi Zanmai. Ο Κιμούρα έχει κερδίσει πολλές φορές στο παρελθόν την ετήσια δημοπρασία και με τη φετινή αγορά ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 334 εκατ. γεν που είχε σημειώσει το 2019.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, ήλπιζε να πληρώσει λιγότερα, όμως «η τιμή εκτοξεύτηκε πριν το καταλάβουμε». Η δημοπρασία ξεκίνησε νωρίς το πρωί με το χτύπημα του κουδουνιού, ενώ οι αγοραστές εξέταζαν προσεκτικά τους τόνους ως προς το χρώμα, την υφή και το λίπος του κρέατος.

Ο συγκεκριμένος τόνος αλιεύτηκε στα ανοιχτά της Ομά, στη βόρεια Ιαπωνία, περιοχή φημισμένη για την ποιότητα των τόνων της. Η τιμή του έφτασε τα 2,1 εκατ. γεν ανά κιλό. «Είναι και θέμα καλής τύχης», είπε ο Κιμούρα, προσθέτοντας ότι δεν μπόρεσε να αντισταθεί στη θέα ενός τόσο καλού ψαριού.

Παρότι εκατοντάδες τόνοι πωλούνται καθημερινά στις πρωινές δημοπρασίες, οι τόνοι από την Όμα πιάνουν πολύ υψηλότερες τιμές, ειδικά στη γιορτινή δημοπρασία της Πρωτοχρονιάς.

