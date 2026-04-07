Ηλεία: Στο τραπέζι ξανά η επιστροφή πανεπιστημιακών τμημάτων – Παρέμβαση Σκιαδαρέση για επαναλειτουργία σε Πύργο και Αμαλιάδα

Νέα ώθηση στο αίτημα για επαναλειτουργία πανεπιστημιακών τμημάτων στην Ηλεία επιχειρεί να δώσει η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα», επαναφέροντας με σαφή τρόπο ένα ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία από το 2022, όταν ανεστάλη, με πολιτική απόφαση, η λειτουργία τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στον νομό.

Το θέμα έθεσε εκ νέου ο επικεφαλής της παράταξης, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, καταθέτοντας σχετική ερώτηση στην πρόσφατη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα σταθερό και απολύτως δικαιολογημένο αίτημα της Ηλείας, το οποίο δεν αφορά μόνο την εκπαίδευση, αλλά συνδέεται ευθέως με την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, την κοινωνική συνοχή και τη συνολική τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Ο κ. Σκιαδαρέσης σημείωσε ότι μεταφέρει με συνέπεια την αγωνία πολιτών και φορέων, ζητώντας το θέμα να τεθεί ξανά, με πιο διεκδικητική στόχευση, στην επόμενη, 7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μάλιστα, πρότεινε η συνεδρίαση αυτή να πραγματοποιηθεί στον Πύργο, ώστε η συζήτηση να αποκτήσει πιο ουσιαστικό και τοπικά εστιασμένο χαρακτήρα, με σαφή επιδίωξη την επιστροφή πανεπιστημιακών δομών στην Ηλεία.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και σε σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί πριν από λίγους μήνες για το συγκεκριμένο ζήτημα, παρουσία του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τότε είχε διατυπωθεί θετική προσέγγιση ως προς το ενδεχόμενο επαναφοράς των πανεπιστημιακών τμημάτων, κάτι που, όπως είπε, αφήνει ανοικτό πεδίο για συνεννόηση και συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Κατά τον επικεφαλής της παράταξης, η επαναλειτουργία των τμημάτων δεν αποτελεί ένα θεωρητικό ή ανέφικτο σενάριο, αλλά μια ρεαλιστική δυνατότητα, καθώς υπάρχουν ήδη διαθέσιμες υποδομές τόσο στον Πύργο όσο και στην Αμαλιάδα. Επιπλέον, όπως ανέφερε, υπάρχει διάθεση συνδρομής και από την Ιερά Μητρόπολη Ηλείας σε ζητήματα που σχετίζονται με τη στέγαση φοιτητών, στοιχείο που, κατά την άποψή του, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη βιωσιμότητα μιας τέτοιας προοπτικής.

Μέσα σε αυτή τη συζήτηση, ο κ. Σκιαδαρέσης έβαλε στο τραπέζι και μια ευρύτερη ιδέα για τη δημιουργία μιας νέας ακαδημαϊκής δομής, ενδεχομένως με τη μορφή μιας «όγδοης σχολής» του Πανεπιστημίου Πατρών, με τον τίτλο «Ολυμπιακό Πανεπιστήμιο». Όπως εκτιμά, μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να δώσει ιδιαίτερο συμβολικό και αναπτυξιακό βάρος στην Ηλεία, συνδέοντας πιο έντονα την περιοχή με την ταυτότητα της «Ολυμπιακής Γης».

Η παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρώντας ότι η παρουσία πανεπιστημιακών τμημάτων στην Ηλεία αποτελεί κρίσιμο όρο για πιο ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Γι’ αυτό και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να στηρίξουν ενεργά τη διεκδίκηση, με κοινό μέτωπο και συντονισμένες πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σπύρος Σκιαδαρέσης ζήτησε επίσης, ενόψει της επόμενης συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να προσκληθούν τόσο η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών με επικεφαλής τον πρύτανη Χρήστο Μπούρα, όσο και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και των τοπικών φορέων, ώστε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος και να αναζητηθούν από κοινού συγκεκριμένες αποφάσεις και επόμενα βήματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



