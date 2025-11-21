Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: H έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη ΒΙΝΤΕΟ
Κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου, ανήμερα της Εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, η Ελλάδα γιορτάζει την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, τιμώντας την προσφορά τους στο έθνος τόσο σε περιόδους πολέμου όσο και στην ειρήνη. Ο θεσμός καθιερώθηκε μετά τη Μεταπολίτευση, το 1975.
Το πρωί πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του εορτασμού, η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
Το πρόγραμμα των εορτασμών των Ενόπλων Δυνάμεων
- Στις 11:00 επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β΄.
- Στις 11:40 κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.
- Στις 17:09 υποστολή της Ελληνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
Επιπρόσθετα, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:
- Γενικός Σημαιοστολισμός των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 από 08:00 μέχρι και τη δύση του ηλίου της ίδιας ημέρας.
- Φωταγώγηση των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025.
- Το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.
- Από 21 έως 24 Νοεμβρίου 2025, θα λάβει χώρα διακλαδική έκθεση των ΕΔ στον χώρο του σταθμού ΜΕΤΡΟ «Σύνταγμα»
