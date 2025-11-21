Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: H έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη ΒΙΝΤΕΟ

Έπαρση σημαίας στην Ακρόπολη για την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων.
Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: H έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη ΒΙΝΤΕΟ
21 Νοέ. 2025 9:37
Pelop News

Κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου, ανήμερα της Εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, η Ελλάδα γιορτάζει την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, τιμώντας την προσφορά τους στο έθνος τόσο σε περιόδους πολέμου όσο και στην ειρήνη. Ο θεσμός καθιερώθηκε μετά τη Μεταπολίτευση, το 1975.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του εορτασμού, η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

 


 

Το πρόγραμμα των εορτασμών των Ενόπλων Δυνάμεων

  • Στις 11:00 επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β΄.
  • Στις 11:40 κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.
  • Στις 17:09 υποστολή της Ελληνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Επιπρόσθετα, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

  • Γενικός Σημαιοστολισμός των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 από 08:00 μέχρι και τη δύση του ηλίου της ίδιας ημέρας.
  • Φωταγώγηση των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025.
  • Το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.
  • Από 21 έως 24 Νοεμβρίου 2025, θα λάβει χώρα διακλαδική έκθεση των ΕΔ στον χώρο του σταθμού ΜΕΤΡΟ «Σύνταγμα»

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:00 Πάτρα: Πού οφειλόταν το χθεσινό «μπλακ άουτ» στη μισή Πάτρα, τεχνικός της ΔΕΔΔΗΕ εξηγεί στην «Π» το είδος της βλάβης
10:59 Μεσολόγγι: Ανήλικοι εξωσχολικοί γρονθοκόπησαν 15χρονο εντός σχολείου
10:57 Φρανκενστάιν: Η συγγνώμη του Θεού από το δημιούργημά του
10:51 Σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις
10:48 Εβγαλε όπλο σε ιδιοκτήτρια περιπτέρου στη Ναύπακτο
10:43 Πάτρα: Η παιδική παράσταση «Το Κανόνι της Ειρήνης» στις 30/11
10:40 Οι Έλληνες ταξιδιώτες ανακτούν τον έλεγχο: Πώς η κορυφαία εταιρεία αποζημίωσης πτήσεων και αποσκευών, AirAdvisor, ενισχύει τους επιβάτες της Aegean
10:38 Προϋπολογισμός 2026: Αυξημένος δανεισμό και πρόωρη αποπληρωμή χρέους το 2026
10:30 Πάτρα-Στεγαστική κρίση: Κλειστό το 25% των κατοικιών, αναξιοποίητα 31.000 ακίνητα
10:28 Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Πάτρα
10:26 Θεσπρωτία: Τόνοι λάσπης καταστρέφουν καλλιέργειες ΦΩΤΟ
10:21 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην Ιόνια Οδό
10:15 Μύλος των Ξωτικών: Η μαγεία επιστρέφει, σήμερα η έναρξη
10:09 Οι πρώτες δηλώσεις Ματσούκα μετά τη σύλληψή της: Δεν εγκλημάτισα
10:02 Σαντορίνη: Συνελήφθη 48χρονος για κύκλωμα πειρατείας
10:00 Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: Λαϊκές αγορές, θα μιλήσει ο Εμπορικός Σύλλογος;
9:55 Βολές Τουρκίας στην Ελλάδα για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό
9:54 Προσλήψεις 95 ατόμων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
9:37 Η Κατάργηση του ΦΠΑ ως Μοχλός Πραγματικής Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτονομίας
9:37 SocialWork4All: Διαγωνισμός «Ζωγραφίζω – Αποστιγματίζω» για την προσβασιμότητα ΑμεΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ