Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: H έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη ΒΙΝΤΕΟ

Κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου, ανήμερα της Εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, η Ελλάδα γιορτάζει την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, τιμώντας την προσφορά τους στο έθνος τόσο σε περιόδους πολέμου όσο και στην ειρήνη. Ο θεσμός καθιερώθηκε μετά τη Μεταπολίτευση, το 1975.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του εορτασμού, η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.





Το πρόγραμμα των εορτασμών των Ενόπλων Δυνάμεων

Στις 11:00 επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β΄.

Στις 11:40 κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

Στις 17:09 υποστολή της Ελληνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Επιπρόσθετα, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

Γενικός Σημαιοστολισμός των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 από 08:00 μέχρι και τη δύση του ηλίου της ίδιας ημέρας.

Φωταγώγηση των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025.

Το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.

Από 21 έως 24 Νοεμβρίου 2025, θα λάβει χώρα διακλαδική έκθεση των ΕΔ στον χώρο του σταθμού ΜΕΤΡΟ «Σύνταγμα»

