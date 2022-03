Instagram: Έρχονται τα ηχητικά μηνύματα ως απάντηση στα stories

Μια νέα αποκάλυψη για τα stories στο Instagram έκανε ο developer Alessandro Paluzzi, ο οποίος πολύ συχνά φέρνει στο φως της δημοσιότητας τα σχέδια της δημοφιλέστατης πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα όταν γράφεται κάποιο story στο Ιnstagram πέρα από το γνωστό like που είναι μια γρήγορη αλληλεπίδραση πλέον η εφαρμογή θα δίνει και τη δυνατότητα ηχητικών μηνυμάτων ως απάντηση στα stories.

#Instagram is working on the ability to reply to Stories with voice messages 👀 pic.twitter.com/6fQNSxB04e

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 26, 2022