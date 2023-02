ΗΠΑ: Ακυρώθηκαν χιλιάδες πτήσεις – Σαρώνει η παγοθύελλα τις πολιτείες 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σαρώνει ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Παγοθύελλα έπληξε σήμερα τις ΗΠΑ ακυρώνοντας χιλιάδες αεροπορικές πτήσεις.

Ειδικότερα, 1.467 εσωτερικές πτήσεις προς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ακυρώθηκαν, ενώ 527 πτήσεις είχαν καθυστερήσει έως τις 6.48 το πρωί (ανατολική ζώνη ώρας ΗΠΑ), σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Χθες, Τρίτη η Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) προειδοποίησε μέσω Twitter τους ταξιδιώτες να είναι προετοιμασμένοι για συνθήκες χιονιού σε ορισμένες περιοχές, όπως το Ντάλας, το Φορτ Γουόρθ και το Μέμφις.

«Η εν εξελίξει χειμερινή καταιγίδα θα συνεχίσει να προκαλεί επικίνδυνες επιπτώσεις στο Βόρειο και το Κεντρικό Τέξας τουλάχιστον μέχρι και νωρίς το πρωί της Πέμπτης», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Travelers: Expect delays due to wintry weather across Texas, Oklahoma, Arkansas, Kentucky, Missouri & Tennessee today through Thursday. Be sure to check your flight status with your airline. The FAA does not cancel flights. Check airport status at https://t.co/smgdqJNBiL. #Mara https://t.co/0gYvNAs0K3

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 31, 2023