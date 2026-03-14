Ιράν προς ΗΑΕ: «Νόμιμοι στόχοι» αμερικανικές υποδομές μετά τα πλήγματα στο Kharg

Η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της στον Περσικό Κόλπο, ενώ φωτιά στη Φουτζάιρα και αναστολές φορτώσεων εντείνουν την ανησυχία για νέα διεύρυνση της σύγκρουσης.

14 Μαρ. 2026 13:22
Pelop News

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο περνά σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, καθώς το Ιράν προειδοποίησε ότι αμερικανικές στρατιωτικές και λιμενικές υποδομές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπορούν πλέον να θεωρούνται «νόμιμοι στόχοι», μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο νησί Kharg. Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, η προειδοποίηση της Τεχεράνης συνοδεύτηκε από έκκληση προς κατοίκους περιοχών κοντά σε λιμάνια, αποβάθρες και εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ να απομακρυνθούν.

Την ίδια ώρα, νέο επεισόδιο καταγράφηκε στη Φουτζάιρα, όπου εκδηλώθηκε φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση, με τις αρχές να αποδίδουν το περιστατικό σε συντρίμμια από drone που αναχαιτίστηκε. Πηγές της πετρελαϊκής αγοράς ανέφεραν επίσης ότι ορισμένες επιχειρήσεις φόρτωσης ανεστάλησαν προσωρινά στο εμιράτο μετά την πυρκαγιά, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για επιπτώσεις στις ενεργειακές ροές της περιοχής.

Στο επίκεντρο της νέας κρίσης βρίσκεται το Kharg, κομβικό σημείο για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν. Το Reuters μετέδωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με πλήγματα και κατά των πετρελαϊκών υποδομών του νησιού αν συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, ενώ ανέφερε πως προηγούμενες επιχειρήσεις είχαν ήδη πλήξει στρατιωτικούς στόχους στο νησί χωρίς να στοχεύσουν άμεσα τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η ιρανική πλευρά εμφανίζεται να συνδέει πλέον ευθέως τις αμερικανικές επιχειρήσεις με υποδομές σε χώρες του Κόλπου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η σύγκρουση μπορεί να μεταφερθεί πιο καθαρά και εκτός ιρανικού εδάφους. Παράλληλα, αναφορές των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι η Τεχεράνη έχει ήδη προειδοποιήσει ευρύτερα πως, εάν απειληθούν τα δικά της λιμάνια και οι αποβάθρες της, θα θεωρεί «νόμιμους στόχους» λιμάνια και συναφείς εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Το νέο αυτό μήνυμα προς τα ΗΑΕ αποτυπώνει τη γεωγραφική διεύρυνση της κρίσης και ενισχύει τον φόβο για γενικευμένη αποσταθεροποίηση στον Κόλπο, σε μια περίοδο που η ναυσιπλοΐα, οι πετρελαϊκές εξαγωγές και οι στρατιωτικές ισορροπίες στην περιοχή δοκιμάζονται ήδη έντονα.

