Ισπανία: Στους δρόμους τα εκχιονιστικά – Επιχειρήσεις για απεγκλωβισμό οδηγών από τα χιόνια

Συνεχίζεται η επέλαση της θύελλας Τζουλιέτ στην Ισπανία, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη Μαγιόρκα να βρίσκονται επί ποδός, για να βοηθήσουν τους δεκάδες οδηγούς αυτοκινήτων που εγκλωβίστηκαν στα χιόνια, ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός για το νησί των συνήθως ηλιόλουστων Βαλεαρίδων.

Storm Juliette swept across Spain bringing heavy snow and freezing temperatures in Mallorca. pic.twitter.com/XEROjqj1ya

— CGTN Europe (@CGTNEurope) March 1, 2023