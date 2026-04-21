Ισπανία: Δικαστήριο επιτρέπει τον όρο «καταστροφική αίρεση» για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά

Η απόφαση της ισπανικής δικαιοσύνης δεν αλλάζει το θρησκευτικό καθεστώς της οργάνωσης, αλλά κρίνει ότι, στη συγκεκριμένη υπόθεση, η σκληρή δημόσια κριτική καλύπτεται από την ελευθερία της έκφρασης.

21 Απρ. 2026 18:54
Pelop News

Ισπανικό δικαστήριο άνοιξε νέο κύκλο συζήτησης γύρω από τα όρια της δημόσιας κριτικής απέναντι σε θρησκευτικές οργανώσεις, κρίνοντας ότι ο χαρακτηρισμός των Μαρτύρων του Ιεχωβά ως «καταστροφικής αίρεσης» μπορεί να εμπίπτει στην προστασία της ελευθερίας της έκφρασης. Η απόφαση αφορά δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη θρησκευτική οργάνωση και την Ισπανική Ένωση Θυμάτων των Μαρτύρων του Ιεχωβά (AEVTJ).

Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, η Audiencia Provincial de Madrid επικύρωσε σε δεύτερο βαθμό παλαιότερη απόφαση, η οποία είχε δικαιώσει την ένωση πρώην μελών. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ονομασία της ένωσης, η χρήση του όρου «θύματα» και οι έντονες επικρίσεις προς την οργάνωση δεν συνιστούν από μόνες τους παράνομη προσβολή της τιμής της, καθώς υπερισχύει το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και ενημέρωση.

Τι ακριβώς έκρινε το ισπανικό δικαστήριο

Το βασικό νομικό συμπέρασμα της υπόθεσης δεν είναι ότι το ισπανικό κράτος χαρακτήρισε επίσημα τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ως «καταστροφική αίρεση». Αυτό που έκρινε το δικαστήριο είναι πιο συγκεκριμένο: ότι, στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης και της δράσης μιας ένωσης πρώην μελών, τέτοιοι χαρακτηρισμοί μπορούν να θεωρηθούν νόμιμοι ως γνώμη ή καταγγελία, ακόμη κι αν είναι ενοχλητικοί ή βλαπτικοί για την οργάνωση.

Το El País αναφέρει ότι το δικαστήριο αναγνώρισε πως υπάρχει επέμβαση στην τιμή της οργάνωσης, αλλά έκρινε ότι αυτή καλύπτεται από την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, λόγω του δημόσιου ενδιαφέροντος και του περιεχομένου των μαρτυριών που προσκομίστηκαν. Η απόφαση φέρεται να στηρίχθηκε σε μεγάλο όγκο καταθέσεων πρώην μελών, αλλά και σε έγγραφα που αποδίδονται στην οργάνωση.

Πώς ξεκίνησε η υπόθεση

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν έξι Ισπανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά προσέφυγαν κατά της AEVTJ, αμφισβητώντας τόσο την ονομασία της όσο και το δημόσιο περιεχόμενο της δράσης της. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ζητούσαν αποζημίωση, περιορισμό της χρήσης του όρου «θύματα» και ουσιαστικά τη διάλυση ή την αδρανοποίηση της ένωσης. Το ισπανικό δικαστήριο απέρριψε αυτά τα αιτήματα σε πρώτο βαθμό και τώρα η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε σε δεύτερο βαθμό.

Η υπόθεση θεωρείται αξιοσημείωτη επειδή οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν κινηθεί και στο παρελθόν νομικά εναντίον επικριτών τους σε διάφορες χώρες, όταν κρίνουν ότι θίγεται η φήμη ή η τιμή της οργάνωσης. Στην Ισπανία, όμως, το δικαστήριο έβαλε στο επίκεντρο το δικαίωμα δημοσίων καταγγελιών από πρώην μέλη.

Τι σημαίνει πρακτικά η απόφαση

Η απόφαση αυτή έχει σημασία κυρίως για το νομικό όριο ανάμεσα στην προστασία της τιμής και στην ελευθερία της έκφρασης. Δεν σημαίνει ότι κάθε χαρακτηρισμός θα είναι αυτομάτως νόμιμος σε κάθε περίπτωση, αλλά ότι το ισπανικό δικαστήριο έκρινε πως εδώ υπήρχε επαρκής βάση δημόσιου ενδιαφέροντος και προσωπικών μαρτυριών ώστε να προστατευθεί η συγκεκριμένη κριτική. Αυτό είναι και το πιο κρίσιμο στοιχείο της απόφασης.

Παράλληλα, τα ισπανικά μέσα σημειώνουν ότι η απόφαση δεν είναι ακόμη οριστικά αμετάκλητη, καθώς υπάρχει περιθώριο προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας. Επομένως, η νομική διαδρομή της υπόθεσης ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί.

Γιατί η υπόθεση ξεπερνά τα όρια της Ισπανίας

Η σημασία της απόφασης δεν περιορίζεται μόνο στην Ισπανία. Δικηγόροι και πρώην μέλη που παρακολουθούν την υπόθεση θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει και ανάλογες συζητήσεις σε άλλες χώρες, ειδικά αν ακολουθήσει ανώτερη δικαστική κρίση ή αν το θέμα φτάσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό παραμένει, πάντως, ενδεχόμενο και όχι κάτι που έχει ήδη συμβεί.

Η ουσία είναι ότι η ισπανική δικαιοσύνη, στη συγκεκριμένη υπόθεση, έδωσε μεγαλύτερο βάρος στο δικαίωμα καταγγελίας και δημόσιας κριτικής παρά στον ισχυρισμό της οργάνωσης ότι προσβάλλεται η τιμή της. Και αυτό είναι που κάνει τη συγκεκριμένη απόφαση να ξεχωρίζει.

