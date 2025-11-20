«Ήταν μεγάλη τιμή να συναντήσω μερικούς από τους νέους μαθητές», η επίσκεψη του Μικ Τζάγκερ στο παλιό του σχολείο ΦΩΤΟ

Ο frontman των Rolling Stones βρέθηκε στο το Dartford Grammar στο Κεντ, στη νοτιοανατολική Αγγλία

20 Νοέ. 2025 17:36
Pelop News

Ιδιαίτερη ήταν η επίσκεψη που πραγματοποίησε στο παλιό του σχολείο ο Μικ Τζάγκερ, συναντώντας μερικούς νεαρούς μαθητές.

Ο frontman των Rolling Stones βρέθηκε στο παλιό του σχολείο, το Dartford Grammar στο Κεντ, στη νοτιοανατολική Αγγλία. Παράλληλα επισκέφτηκε και το Κέντρο Μικ Τζάγκερ, το οποίο γιόρτασε την 25η επέτειό του με μια σειρά από ειδικές εκδηλώσεις και παραστάσεις.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Τζάγκερ, κοινοποίησε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο σχολείο, ενώ σε ορισμένες εικόνες πόζαρε με νεαρούς μαθητές. «Ήταν μεγάλη τιμή να επισκεφτώ το παλιό μου σχολείο σήμερα και να συναντήσω μερικούς από τους εμπνευσμένους νέους μαθητές. Απόλαυσα πραγματικά το να τους ακούσω να τραγουδούν και να παίζουν» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους δασκάλους μουσικής στο Κέντρο Μικ Τζάγκερ και στο σχολείο που ενέπνευσαν τα παιδιά και τους νέους σχετικά με την πορεία τους στη μουσική και τις τέχνες, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος και πώς να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας» δήλωσε ο Τζάγκερ στο «BBC».

«Το τραγούδι και η μουσική είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να εκφράζεις τα συναισθήματά σου, είτε πρόκειται για θυμό, άγχη, τρυφερότητα ή αγάπη. Η μουσική επίσης μας ενώνει σε μια κοινή εμπειρία, είτε τραγουδάμε σε μια χορωδία, είτε παίζουμε μουσική εδώ στο Ντάρτφορντ, είτε ακούμε μια μπάντα στο Στάδιο Γουέμπλεϊ» πρόσθεσε.

Ο διευθυντής του σχολείου, Τζούλιαν Μέτκαλφ χαρακτήρισε την επιστροφή του τραγουδιστή ως «πολύ ξεχωριστή».

Ο Τζάγκερ ίδρυσε το Κέντρο Μικ Τζάγκερ στο Ντάρτφορντ μαζί με τον Δούκα του Κεντ τον Μάρτιο του 2000 και έκτοτε φιλοξενεί τη Σχολή Μουσικής Ντάρτφορντ και τη Συμφωνική Ορχήστρα Ντάρτφορντ. Το Κέντρο είναι εξοπλισμένο με στούντιο ηχογράφησης, καθώς και αίθουσες πρόβας και εκθεσιακούς χώρους για τους μαθητές. Χρησιμοποιείται επίσης συχνά για τοπικές δραστηριότητες, θεατρικές παραστάσεις και μουσικές συναυλίες.

