Καύσιμα: Θα επιστρέψουμε φθηνότερα; Πότε «ξεφουσκώνουν» οι τιμές σε αμόλυβδη και diesel

Ευχάριστα νέα για τους οδηγούς φέρνει η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ωστόσο η πτώση στις τιμές λιανικής στα πρατήρια θα γίνει ορατή σταδιακά. Ενώ τα διυλιστήρια μειώνουν ήδη τις τιμές χονδρικής, η αγορά αναμένει την κατανάλωση των ακριβότερων αποθεμάτων που βρίσκονται ήδη στις δεξαμενές των πρατηρίων.

Το χρονοδιάγραμμα των μειώσεων

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι μειώσεις θα ακολουθήσουν δύο ταχύτητες:

Αμόλυβδη Βενζίνη: Οι πρώτες μειώσεις αναμένονται σταδιακά από το Μεγάλο Σάββατο . Η πτώση στη χονδρική εκτιμάται περίπου στα 2,5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Πετρέλαιο Κίνησης (Diesel): Η υποχώρηση των τιμών θα καθυστερήσει περισσότερο, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν την Τρίτη του Πάσχα ως ορόσημο. Παρά τη μείωση της χονδρικής κατά 3,5 λεπτά, οι πρατηριούχοι διαθέτουν μεγάλα αποθέματα diesel λόγω των προηγούμενων δυσοίωνων προβλέψεων για αυξήσεις.

Γιατί καθυστερεί η πτώση;

Κομβικό ρόλο παίζει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Κάθε φορά που ένας πρατηριούχος παραλαμβάνει νέο, φθηνότερο καύσιμο, είναι υποχρεωμένος να αναπροσαρμόσει την τιμή πώλησης για όλο το απόθεμα της δεξαμενής του. Για να αποφύγουν τη ζημία από καύσιμα που αγοράστηκαν ακριβά, οι επαγγελματίες επιλέγουν να εξαντλήσουν τα υπάρχοντα αποθέματα πριν προμηθευτούν νέα.

Στρατηγικά αποθέματα

Η Ελλάδα προχωρά στη μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων στην ιστορία της, στο πλαίσιο των οδηγιών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) μετά την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν.

2 εκατομμύρια βαρέλια: Η ποσότητα που αποδεσμεύεται σταδιακά σε τρεις φάσεις εντός τριμήνου (8% των συνολικών αποθεμάτων). Υπερ-απόθεμα: Η αποδέσμευση γίνεται από το πλεόνασμα των διυλιστηρίων. Αυτό σημαίνει ότι τα στρατηγικά αποθέματα των 25 εκατ. βαρελιών παραμένουν ανέγγιχτα , διασφαλίζοντας την αυτονομία της χώρας για 90 ημέρες χωρίς εισαγωγές. Επάρκεια: Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ζήτημα τροφοδοσίας, καθώς τα ελληνικά διυλιστήρια εξάγουν το 60% της παραγωγής τους.



