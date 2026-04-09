Καύσιμα: Θα επιστρέψουμε φθηνότερα; Πότε «ξεφουσκώνουν» οι τιμές σε αμόλυβδη και diesel

09 Απρ. 2026 10:04
Ευχάριστα νέα για τους οδηγούς φέρνει η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ωστόσο η πτώση στις τιμές λιανικής στα πρατήρια θα γίνει ορατή σταδιακά. Ενώ τα διυλιστήρια μειώνουν ήδη τις τιμές χονδρικής, η αγορά αναμένει την κατανάλωση των ακριβότερων αποθεμάτων που βρίσκονται ήδη στις δεξαμενές των πρατηρίων.

Το χρονοδιάγραμμα των μειώσεων

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι μειώσεις θα ακολουθήσουν δύο ταχύτητες:

  • Αμόλυβδη Βενζίνη: Οι πρώτες μειώσεις αναμένονται σταδιακά από το Μεγάλο Σάββατο. Η πτώση στη χονδρική εκτιμάται περίπου στα 2,5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

  • Πετρέλαιο Κίνησης (Diesel): Η υποχώρηση των τιμών θα καθυστερήσει περισσότερο, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν την Τρίτη του Πάσχα ως ορόσημο. Παρά τη μείωση της χονδρικής κατά 3,5 λεπτά, οι πρατηριούχοι διαθέτουν μεγάλα αποθέματα diesel λόγω των προηγούμενων δυσοίωνων προβλέψεων για αυξήσεις.

Γιατί καθυστερεί η πτώση;

Κομβικό ρόλο παίζει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Κάθε φορά που ένας πρατηριούχος παραλαμβάνει νέο, φθηνότερο καύσιμο, είναι υποχρεωμένος να αναπροσαρμόσει την τιμή πώλησης για όλο το απόθεμα της δεξαμενής του. Για να αποφύγουν τη ζημία από καύσιμα που αγοράστηκαν ακριβά, οι επαγγελματίες επιλέγουν να εξαντλήσουν τα υπάρχοντα αποθέματα πριν προμηθευτούν νέα.

Στρατηγικά αποθέματα 

Η Ελλάδα προχωρά στη μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων στην ιστορία της, στο πλαίσιο των οδηγιών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) μετά την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν.

    • 2 εκατομμύρια βαρέλια: Η ποσότητα που αποδεσμεύεται σταδιακά σε τρεις φάσεις εντός τριμήνου (8% των συνολικών αποθεμάτων).

    • Υπερ-απόθεμα: Η αποδέσμευση γίνεται από το πλεόνασμα των διυλιστηρίων. Αυτό σημαίνει ότι τα στρατηγικά αποθέματα των 25 εκατ. βαρελιών παραμένουν ανέγγιχτα, διασφαλίζοντας την αυτονομία της χώρας για 90 ημέρες χωρίς εισαγωγές.

    • Επάρκεια: Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ζήτημα τροφοδοσίας, καθώς τα ελληνικά διυλιστήρια εξάγουν το 60% της παραγωγής τους.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:04 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ κοινή προετοιμασία με τον ΝΟ Λάρισας
12:00 Καραμανδάνειο: Αβέβαιο το μέλλον για το δέκα μηνών βρέφος – Εμφανή τα σημάδια φόβου
11:58 Μόρνος: Εκτοξεύτηκαν τα αποθέματα νερού και βυθίστηκε ξανά το Κάλλιο
11:54 Πάτρα: Δείτε ποιο είναι το νέο ξενοδοχείο που άνοιξε στο κέντρο -Η ιστορία που «γέννησε» το όνομα του
11:49 Μετρό Θεσσαλονίκης: Νέα βλάβη ακινητοποίησε συρμό, επιβάτες περπάτησαν στη σήραγγα
11:46 Ο ΖΑΟΝ προκρίθηκε στους τελικούς της Volley League, μια πατρινή διεκδικεί πρωτάθλημα!
11:41 Βούλα: 12χρονη βρέθηκε μόνη σε λεωφορείο και κατήγγειλε κακοποίηση
11:37 Με πτώση ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
11:34 Νέα μετωπική ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδη: «Ρουσφετάκιας» και πυρά για σιωπή στην ουσία
11:26 Άγιο Φως: Αυτό είναι το σχέδιο για τη μεταφορά του στην Αθήνα το Μεγάλο Σάββατο, αναλυτικά οι ειδικές πτήσεις
11:23 Κρίμα και άδικο για τον κόσμο του Αιγίου
11:16 Άγρια δικαστική κόντρα τραγουδίστριας με μουσικό παραγωγό για προσωπικές φωτογραφίες
11:15 Το Ισραήλ σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολαχ
11:10 Μπονάνος: «Η ονοματοδοσία πιστώνεται στον Σακελλαρόπουλο”
11:06 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Χατζηβασιλείου μιλά για αντιφάσεις στη δικογραφία
11:00 Πάτρα-Σούλι: Πυροβολισμοί με βαρύ οπλισμό
10:53 Στο Πακιστάν καταφτάνουν αντιπροσωπείες για την εκεχειρία
10:45 Ευρωλίγκα: Που θα δείτε τις κρίσιμες μονομαχίες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
10:39 Άνοιξαν οι Άγιοι Τόποι στα Ιεροσύλημα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας ΒΙΝΤΕΟ
10:34 Ανοικτή επιστολή Νικολόπουλου προς τον Πρωθυπουργό για τον Οδοντωτό: «Η σιωπή δεν είναι επιλογή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
