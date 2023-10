Και επίσημα ο Τσαντ Μπράουν στον Απόλλωνα

Και τυπικά παίκτης του Απόλλωνα είναι εδώ και λίγα λεπτά ο Τσάντ Μπράουν ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την ΚΑΕ και λογικά θα κάνει ντεμπούτο στον αγώνα του Σαββάτου με την ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρει: “Η οικογένεια του Απόλλωνα καλωσορίζει στην αγαπημένη μας ομάδα, τον Αμερικανό σέντερ Chad Brown (1997, 2,06 μ.).

Ο Brown είναι γνώστης της Basket League έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν στον Χαρίλαο Τρικούπη Μεσολογγίου και στο Περιστέρι.

Συγκεκριμένα, με τον Χαρίλαο Τρικούπη Μεσολογγίου τη σεζόν 2020-2021 σε 10 παιχνίδια πρωταθλήματος είχε τη μ.ο. 12,5 πόντους και 8,9 ριμπάουντ με 63% στα δίποντα σε σχεδόν 28 λεπτά συμμετοχής.

Με το Περιστέρι την περίοδο 2021-2022 σε 24 παιχνίδια στη Basket League είχε μ.ο. 5,6 πόντους και 7,1 ριμπάουντ με 56,4% στα δίποντα μένοντας στο παρκέ περίπου 19 λεπτά.

Πέρυσι αγωνίστηκε στο Ισραήλ με τη Χάποελ Γκιλμπόα και σε 20 παιχνίδια είχε μ.ο. 9 πόντους και 6,7 ριμπάουντ με 57,7% στα δίποντα σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Φέτος αγωνίστηκε στη Ρωσία και σε τρία παιχνίδια με την Ουράλ στη VTB είχε μέσο όρο 2,7 πόντους και 2,7 ριμπάουντ σε 15 λεπτά συμμετοχής.

WHO IS WHO

Ο Chad Brown γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου του 1996 στην Ντελτόνα της Φλόριντα. Αγωνίζεται στην θέση του σέντερ και έχει ύψος 2,06μ. Είναι απόφοιτος του UCF Knights με το οποίο είχε 4 πόντους μέσο όρο και 3,9 ριμπάουντ σε 116 παιχνίδια στην κολεγιακή του καριέρα σε 14,7 λεπτά συμμετοχής.

Έχει αγωνιστεί στη G-League με τους Texas Legends την περίοδο 2019-20 και σε 42 συνολικά παιχνίδια είχε 5,4 πόντους και 6,2 ριμπάουντ.

Στην Ευρώπη έχει αγωνιστεί σε Ελλάδα, Γερμανία, Ισραήλ, Ρωσία, Τουρκία, ενώ έχει αγωνιστεί επαγγελματικά και στον Καναδά”.