Και φέτος στον Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας ο Χαράλαμπος Πιτσώλης

Η αντίστροφη μέτρηση για τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας έχει ήδη ξεκινήσει και ο διοργανωτής Αθηνόδωρος Αιγίου ανακοινώνει σιγά-σιγά όλα τα μεγάλα ονόματα που θα πάρουν μέρος στον σπουδαίο αγώνα. Η αρχή έγινε με τον Χαράλαμπο Πιτσώλη, τον πρωταθλητή Ελλάδας στον Μαραθώνιο δρόμο το 2024 κι έπεται συνέχεια. Θυμίζουμε ότι θα προηγηθεί η ετήσια γιορτή του Αθηνόδωρου στις 17 Ιανουαρίου, με τις καθιερωμένες βραβεύσεις των κορυφαίων της χρονιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αθηνόδωρου Αιγίου για τη συμμετοχή του Χαράλαμπου Πιτσώλη στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας: «Είναι τιμή και χαρά για το σύλλογό και την πόλη μας να καλωσορίσουμε στον Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όμως και καλωσορίζουμε στο Αίγιο, τόσο στις 17/1 όπου θα έχουμε την ετήσια γιορτή μας,όσο και στις 18/1 στον αγώνα του Ημιμαραθωνίου,τον 🥇ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ μαραθωνίου δρόμου για το 2024,αθλητή της ομάδας ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΣΟΣ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΙΤΣΩΛΗ!».

Στο μεταξύ, οι εγγραφές για τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιαλείας συνεχίζονται. Ο σύνδεσμος της πλατφόρμας των εγγραφών είναι ο παρακάτω:

https://raceid.com/el/races/14263/about

Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 7/1 ή νωρίτερα αν ξεπεραστεί το ανώτατο όριο συμμετοχών. Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στη Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας, τη συνέλευση που καθόρισε την έναρξη και την επιτυχή έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και τους παράλληλους αγώνες 5 και 1,5 χιλιομέτρων. Ετοιμαστείτε για μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια, παράδοση και θέα στο γαλάζιο του Κορινθιακού!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



