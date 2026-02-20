Καιρός: Έκτακτο δελτίο, έντονα φαινόμενα σε δυτική και η ανατολική Ελλάδα

Φαίνεται ότι η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών, θα συνεχίσει να πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις τόσο για το υπόλοιπο της Παρασκευής (20.02.2026) όσο και το Σάββατο, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα θυελλώδη 8 μποφόρ.

Κακοκαιρία με «σπασμένη» γραμμή καταιγίδων: Σε εξέλιξη οργανωμένο κύμα αστάθειας σε πολλές περιοχές της χώρας

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα σε επτά περιοχές. Στο επίκεντρο των βροχών και των καταιγίδων θα βρεθούν εκ νέου η δυτική και η ανατολική Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη δυτική και ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς και τα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν και την Αττική από το απόγευμα της Παρασκευής, με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο να αναφέρει ότι πρώτα θα επηρεαστούν τμήματα της δυτικής Αττικής.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Περίπου από τις 17.00-18.00 έως και τα μεσάνυχτα σήμερα, η Αττική θα επηρεαστεί από κατά περιόδους βροχές και τοπικές καταιγίδες, όμως τα πιο έντονα φαινόμενα θα έχουν σαφώς μικρότερη διάρκεια. Πρώτα θα επηρεαστεί η Δυτική Αττική.

Όπως φαίνεται και από το Doppler X-band, το Μετεωρολογικό Ραντάρ διπλής πόλωσης, που παρέχει χάρτες βροχόπτωσης με υψηλή χωροχρονική ανάλυση (από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), η σχεδόν ανατολική κίνηση του “συστήματος” θα φέρει τα φαινόμενα και στην Αττική.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν περιοχές στην ευθεία του Ξυλοκάστρου, του Κάτω Διμηνιού, του Βέλου και του Κιάτου Κορινθίας που δέχονται ραγδαιότητες που ξεπερνούν τα 130 mm/hr. Πιθανότατα σε αυτές τις περιοχές να υπάρχουν και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα».

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη 19/2/2026 στις 12:00 τοπική ώρα επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Αναλυτικά:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Παρασκευή

β. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμα

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

ε. στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου

στ. στα Δωδεκάνησα το Σάββατο από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

2. Ισχυροί νότιοι άνεμοι, εντάσεως έως και 8 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Παρασκευή (20-02-26) μέχρι τις βραδινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για το Σάββατο 21.02.2026

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν πρόσκαιρα στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης όπου θα είναι κατά τόπους πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων που θα φτάνουν τοπικά στο βόρειο Αιγαίο τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 22.02.2026

Στα ανατολικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα βαθμιαία στα βόρεια θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικές νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα 23.02.2026

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα νότια με ασθενείς τοπικές βροχές στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5, τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για την Τρίτη 24.02.2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

