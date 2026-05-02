Καιρός: Η Δυτική Ελλάδα κράτησε πιο ζεστό τον Απρίλιο, όταν η χώρα κινήθηκε χαμηλότερα από τα κανονικά

Ο Απρίλιος του 2026 άφησε ένα διαφορετικό θερμοκρασιακό αποτύπωμα σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς οι μέσες μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες κινήθηκαν χαμηλότερα από τις κανονικές τιμές σχεδόν παντού. Μέσα σε αυτή την ευρύτερη εικόνα, η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος αποτέλεσαν την εξαίρεση, καταγράφοντας ελαφρώς θετικές αποκλίσεις και εμφανίζοντας μια πιο θερμή συμπεριφορά σε σχέση με τα συνηθισμένα για τον μήνα επίπεδα.

Αυτό προκύπτει από την ανάλυση που δημοσίευσε το meteo.gr, με βάση τα δεδομένα του δικτύου των 53 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2010. Η σύγκριση έγινε με τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019 και δείχνει ότι οι αρνητικές αποκλίσεις επικράτησαν στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, με τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο να διαφοροποιούνται από το γενικό μοτίβο.

Η εικόνα του Απριλίου σε όλη τη χώρα

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο φετινός Απρίλιος δεν είχε ενιαία συμπεριφορά σε όλη την Ελλάδα, ωστόσο στις περισσότερες περιοχές η μέση μέγιστη θερμοκρασία έμεινε κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Η αποτύπωση ανά γεωγραφικό διαμέρισμα επιβεβαιώνει ότι η θερμοκρασιακή εικόνα του μήνα ήταν γενικά πιο συγκρατημένη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έλειψαν και τα τοπικά διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά.

Στη Βόρεια Ελλάδα και στη Στερεά Ελλάδα, ο Απρίλιος του 2026 κατατάσσεται ως ο 9ος θερμότερος από το 2010. Στη Θεσσαλία καταγράφηκε ως ο 8ος θερμότερος, στη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο ως ο 5ος θερμότερος και στην Πελοπόννησο ως ο 6ος θερμότερος. Στον αντίποδα, στην Κρήτη και στα Νησιά Αιγαίου – Δωδεκάνησα ο μήνας κατατάχθηκε ως ο 7ος ψυχρότερος της ίδιας περιόδου.

Η κατάταξη αυτή δείχνει ότι, παρότι σε πολλές περιοχές οι αποκλίσεις ήταν αρνητικές σε σχέση με τη δεκαετία αναφοράς, ο Απρίλιος διατήρησε διαφορετική δυναμική από περιοχή σε περιοχή. Για τη Δυτική Ελλάδα, ειδικά, η αποτύπωση αυτή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς την τοποθετεί στις ζώνες που κινήθηκαν πιο θερμά σε σύγκριση με το κανονικό πρότυπο του μήνα.

Η εξαίρεση της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου

Το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος δεν ακολούθησαν το κυρίαρχο μοτίβο των περισσότερων περιοχών της χώρας. Ενώ η μέση μέγιστη θερμοκρασία υποχώρησε κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα στην πλειονότητα των γεωγραφικών διαμερισμάτων, στις δύο αυτές περιοχές διατηρήθηκε λίγο υψηλότερα.

Αυτό δίνει ιδιαίτερο βάρος στη Δυτική Ελλάδα, η οποία εμφανίζεται να κινήθηκε αντίθετα από το γενικότερο θερμοκρασιακό αποτύπωμα του μήνα. Η περιοχή δεν βρέθηκε απλώς εκτός της ψυχρότερης τάσης που κυριάρχησε αλλού, αλλά καταγράφηκε και ως μία από τις ζώνες με θερμότερη συμπεριφορά σε βάθος χρόνου, σε σύγκριση με τους Απριλίους από το 2010 και μετά.

Τι έδειξαν τα στοιχεία για Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ενδεικτική της συνολικής εικόνας είναι και η καταγραφή για τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Στην Αθήνα, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας διαμορφώθηκε στους -0,4 βαθμούς Κελσίου, ενώ 15 από τις 30 ημέρες του μήνα κινήθηκαν κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα ήταν ακόμη πιο ψυχρή. Εκεί, 18 ημέρες του μήνα καταγράφηκαν κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να εμφανίζει απόκλιση -1,2 βαθμών Κελσίου από τα κανονικά επίπεδα.

Οι μετρήσεις αυτές αποτυπώνουν με σαφήνεια ότι ο Απρίλιος του 2026 δεν κινήθηκε ομοιόμορφα στη χώρα. Αντίθετα, ανέδειξε μια καθαρή διαφοροποίηση ανάμεσα στις περισσότερες περιοχές, που είχαν χαμηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες από το συνηθισμένο, και στη Δυτική Ελλάδα μαζί με την Πελοπόννησο, που βρέθηκαν στην πλευρά των εξαιρέσεων. Αυτό ακριβώς είναι και το στοιχείο που ξεχωρίζει την εικόνα του μήνα, με τη Δυτική Ελλάδα να κρατά πιο θερμό βηματισμό σε έναν Απρίλιο που, συνολικά, κύλησε πιο δροσερός για τη χώρα.

