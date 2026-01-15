Καιρός: Πότε αναμένεται νέα «εισβολή» πολικής αέριας μάζας, ποιες περιοχές επηρεάζει

Τις επόμενες ώρες ο καιρός θα παρουσιάσει νέα μεταβολή, με τη θερμοκρασία να καταγράφει σημαντική πτώση.

Καιρός: Ανοδος της θερμοκρασίας σήμερα 15/1, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη: «Πολικές αέριες μάζες θα μας απασχολήσουν από το Σάββατο και μέχρι τις αρχές της άλλης εβδομάδας. Η πολική αέρια μάζα ναι μεν θα κατεβάσει τη θερμοκρασία αρκετούς βαθμούς, παρόλα αυτά δεν έχουμε κάποια υποστήριξη καθ’ ύψος στην ατμόσφαιρα, γι’ αυτό και αυτή η αέρια μάζα μας έρχεται αρκετά ξηρή. Άρα για να δώσει βροχοπτώσεις, χιονόνερο ή χιόνι θα πρέπει να πάρει υγρασία από τη θάλασσα του Αιγαίου.

Άρα το Σάββατο θα αρχίσει σιγά σιγά να μας απασχολεί αυτή η αέρια μάζα. Θα εστιάσει κοντά στη θάλασσα του Αιγαίου, δηλαδή περιοχές όπως η Θεσσαλία, η κεντρική Μακεδονία, η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια, το δυτικό Αιγαίο, η ανατολική-βορειοανατολική Πελοπόννησος και η βόρεια Κρήτη είναι οι περιοχές όπου το κρύο θα συνδυαστεί με υγρασία για να δώσει χιονόνερο στα πιο χαμηλά υψόμετρα και χιονοπτώσεις περίπου από τα 500 μέτρα και πάνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι αξιόλογες οι εντάσεις του φαινομένου αυτού», ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης.

Την Κυριακή, το καιρικό μοτίβο θα είναι ανάλογο. «Και πάλι περιοχές προς το Αιγαίο θα δέχονται χιονόνερο και χιονάκι σε πιο μεγάλα υψόμετρα, πάνω από τα 500 μέτρα. Τσουχτερό και πάλι το κρύο, θα συναντήσουμε θερμοκρασίες και πάλι αρνητικές».

Έτσι θα ξεκινήσει και η άλλη εβδομάδα, με την πολική αέρια μάζα να απομακρύνεται γύρω στην Τρίτη.

