Κάλαντα και πολιτικά μηνύματα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ: Ανδρουλάκης για ακρίβεια, ανισότητες και εμπιστοσύνη στην πολιτική

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων έψαλαν στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στη Χαριλάου Τρικούπη στον πρόεδρό του, Νίκος Ανδρουλάκης, μέλη της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας και ο χορευτικός σύλλογος Ηπειρωτών Αγίου Δημητρίου «Το Κούγκι».

Ο κ. Ανδρουλάκης ευχήθηκε χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία, σημειώνοντας παράλληλα ότι η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα. Όπως τόνισε, η ακρίβεια πιέζει έντονα τα νοικοκυριά, ενώ κρίσιμες δυσλειτουργίες εξακολουθούν να καταγράφονται στους τομείς της δημόσιας υγείας και της παιδείας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε στη διεύρυνση των ανισοτήτων και στη συρρίκνωση των ευκαιριών για τη νέα γενιά, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο της φυγής νέων ανθρώπων και επιστημόνων στο εξωτερικό παραμένει έντονο. Όπως υπογράμμισε, βασική πρόκληση για το πολιτικό σύστημα είναι η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Από την πλευρά της, η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας έθεσε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τη διαφωνία της με πρόβλεψη πρόσφατου κυβερνητικού νομοσχεδίου που αφορά τα ηπειρωτικά κληροδοτήματα, εκφράζοντας ιδιαίτερη ανησυχία για τη μετατροπή του Ζάππειο σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εορταστικό κλίμα, με τις ευχές να συνδυάζονται με πολιτικές παρεμβάσεις και θεσμικές επισημάνσεις για ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.

