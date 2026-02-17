Η Ευρωπαϊκή Ενωση εισέρχεται σε μία περίοδο ουσιαστικής αναθεώρησης της ενεργειακής της στρατηγικής, για την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, προσπαθώντας όμως να ισορροπήσει μεταξύ της διατήρησης των κλιματικών δεσμεύσεων και της επιβεβλημένης ενίσχυσης της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η Ελλάδα καθυστέρησε σχεδόν μία δεκαετία στις έρευνες υδρογονανθράκων, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα σε φιλόδοξους -και συχνά μη ρεαλιστικούς- κλιματικούς στόχους, ενώ θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Επιστρέφει όμως δυναμικά. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.