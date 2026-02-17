Κάλλιο αργά παρά ποτέ

17 Φεβ. 2026 8:00
Pelop News

Η Ευρωπαϊκή Ενωση εισέρχεται σε μία περίοδο ουσιαστικής αναθεώρησης της ενεργειακής της στρατηγικής, για την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, προσπαθώντας όμως να ισορροπήσει μεταξύ της διατήρησης των κλιματικών δεσμεύσεων και της επιβεβλημένης ενίσχυσης της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η Ελλάδα καθυστέρησε σχεδόν μία δεκαετία στις έρευνες υδρογονανθράκων, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα σε φιλόδοξους -και συχνά μη ρεαλιστικούς- κλιματικούς στόχους, ενώ θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Επιστρέφει όμως δυναμικά. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:44 Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Πάτρα
10:44 Μετάλλια στα Τίρανα
10:42 Τραμπ: «Αποτυχημένο κράτος η Κούβα, πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία»
10:41 Χρυσός: Από το ρεκόρ στην διόρθωση – «Βουτιά» 1,7%
10:38 Βαρύ πένθος για τον Παναγιώτη Στάθη, «έφυγε» η μητέρα του
10:30 Πάτρα-Ακτή Δυμαίων: Βρείτε άμεσα λύση
10:29 Μεθυσμένη τραγουδίστρια προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα στο Κολωνάκι ΦΩΤΟ
10:21 Πρεμιέρα για το Κύπελλο Ελλάδας στην Κρήτη, που θα δείτε τις μάχες Ολυμπιακού-ΑΕΚ
10:11 Που θα κινηθεί η τιμή της λαγάνας και των θαλασσινών ενόψει Καθαράς Δευτέρας
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:57 ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Τι αλλάζει και πώς θα σε επηρεάσει
9:56 Τα σενάρια για αύξηση 40 – 50 ευρώ του κατώτατου μισθού
9:47 Με γυναικείο όνομα κυκλοφορούσε ο μακελάρης παγοδρομίου στις ΗΠΑ ΦΩΤΟ
9:46 Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο Λεκανοπέδιο προκαλούν απεργία ταξί και κλειστοί κόμβοι της Αττικής Οδού
9:36 Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί μέχρι την Καθαρά Δευτέρα
9:29 Αναστάτωση σε πτήση προς Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μεθυσμένος 57χρονος, παρενοχλούσε επιβάτες και πλήρωμα
9:24 Ενωτική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: Με δύο μάσκες….
9:17 ΕΝΦΙΑ 2026: Αναρτώνται εκκαθαριστικά, ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο και ποιοι περισσότερο
9:05 ΑΑΔΕ: Εντατικοί έλεγχοι 24ωρης βάσης κατά φοροδιαφυγής
9:01 Κωνσταντοπούλου για φωτογραφίες της Καισαριανής: Δεν μπορεί να αποτελούν εμπόρευμα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ