Κάμερες Τροχαίας: Αναβολή για τις αρχές του 2026, πού θα τοποθετηθούν

Παράταση στην ανάδοχο εταιρεία από την Περιφέρεια Αττικής και πρόστιμο για τις καθυστερήσεις.

07 Νοέ. 2025 9:03
Pelop News

Για τις πρώτες ημέρες του 2026 αναβάλεται η τοποθέτηση των 388 καμερών νέας γενιάς σε 41 κρίσιμους οδικούς κόμβους της Αττικής, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ». Η καθυστέρηση αποδίδεται σε δυσλειτουργίες με την ανάδοχη εταιρεία, με αποτέλεσμα να επιβληθεί πρόστιμο 90.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη σύμβαση, οι κάμερες έπρεπε να είχαν εγκατασταθεί από τον Ιούλιο, μετά από προτάσεις των υπηρεσιών της Τροχαίας για σημεία υψηλού κινδύνου τροχαίων ατυχημάτων στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του στα τέλη Οκτωβρίου 2025, συζήτησε το ζήτημα και ενέκρινε παράταση έως τις 11 Νοεμβρίου 2025, ώστε η εταιρεία να παραδώσει τον εξοπλισμό που εκκρεμεί. Οι τμηματικές προθεσμίες είχαν λήξει ως εξής: 90 κάμερες μέχρι τις 11 Μαρτίου, 140 μέχρι τις 11 Ιουλίου και 158 μέχρι πρόσφατα. Η ανάδοχος εταιρεία επικαλείται καθυστερήσεις σε άδειες από άλλες υπηρεσίες, ενώ στελέχη της Περιφέρειας διαβεβαιώνουν ότι το έργο θα προχωρήσει πλήρως, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια.

Οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε φανάρια μεγάλων λεωφόρων, όπως Συγγρού, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη, Μεσογείων, Κηφισίας, Πειραιώς και Βασιλίσσης Αμαλίας, όπου καταγράφονται τα περισσότερα ατυχήματα. Θα λειτουργούν 24ωρα, με ικανότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Για την τήρηση του κανονισμού προστασίας δεδομένων, οι συσκευές θα εστιάζουν αποκλειστικά στο πίσω μέρος των οχημάτων, χωρίς να αποτυπώνουν επιβάτες.

Στο πλαίσιο του συστήματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», που προβλέπεται από το σχέδιο νόμου, οι κάμερες θα ανιχνεύουν αυτόματα παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως διέλευση από κόκκινο φως, υπερβολική ταχύτητα ή μη χρήση ζώνης. Οι κλήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω SMS στο κινητό των οδηγών ή στην ψηφιακή «θυρίδα» στο gov.gr, επιταχύνοντας τη διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
