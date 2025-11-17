«Καρφί» Μακρόν για Τραμπ: «Υποψήφιοι πρόεδροι υπόσχονταν να λήξουν τον πόλεμο σε 24 ώρες, η πραγματικότητα ήταν άλλη»

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Παρίσι, ανακοινώνοντας μια νέα, εκτεταμένη αμυντική συμφωνία δεκαετούς διάρκειας. Ο Μακρόν εξέφρασε την ελπίδα ο πόλεμος να τελειώσει πριν το 2027, ενώ δεν παρέλειψε να πετάξει «καρφί» και στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Χαίρομαι που μπορώ να σας καλωσορίσω στο Παρίσι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της σύγκρουσης», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, κατηγορώντας για μία ακόμη φορά τη Ρωσία ότι «μόνη της επέλεξε τον πόλεμο» και κάνοντας λόγο για «ιμπεριαλιστικά και, ειλικρινά, νεοαποικιοκρατικά ένστικτα» της Μόσχας.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι «πολλοί από τους πυραύλους και τις βόμβες που παραδόθηκαν έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους στο πεδίο τα τελευταία τριάμισι χρόνια», υπογραμμίζοντας ότι η Γαλλία «κάνει σήμερα ένα νέο βήμα» για την ενίσχυση της Ουκρανίας, την οποία χαρακτήρισε «την πρώτη γραμμή άμυνας της Ευρώπης».

Σε συνέντευξη Τύπου στο Ελιζέ, ο Μακρόν ανέλυσε την αμυντική συμφωνία που «ενισχύει τη διμερή συνεργασία» με άμεση ισχύ και διάρκεια δέκα ετών. Η συμφωνία περιλαμβάνει την απόκτηση drones, συστημάτων αναχαίτισης drones και «κατευθυνόμενων βομβών», με δεσμεύσεις παραγωγής έως το τέλος του έτους και για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι προβλέπεται «η απόκτηση νέας γενιάς συστημάτων αεράμυνας SAMP/T», τα οποία βρίσκονται υπό ανάπτυξη και έχει δοθεί ήδη το «πράσινο φως» για την ανάπτυξή τους στην Ουκρανία.

Η επιστολή πρόθεσης που υπεγράφη προβλέπει ότι η Ουκρανία μπορεί να αποκτήσει «έως 100» μαχητικά Rafale πλήρως εξοπλισμένα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης τα απαραίτητα προγράμματα εκπαίδευσης και οι γραμμές παραγωγής που θα υποστηρίξουν τις μελλοντικές παραδόσεις.

Ο Μακρόν εξήγησε ότι η χρηματοδότηση της συμφωνίας καλύπτεται «εν μέρει από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του νόμου στρατιωτικού προγραμματισμού» και εν μέρει από το πρόγραμμα SAFE, καθώς και από το πρόγραμμα που βασίζεται στα έσοδα από ρωσικά δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία σε επίπεδο G7.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι η γαλλική εταιρεία κατασκευής τρένων Alstom υπέγραψε συμφωνία ύψους περίπου 475 εκατομμυρίων ευρώ για να εφοδιάσει με μηχανές τρένων την ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων.

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι «η ειρήνη θα επιτευχθεί πριν από το 2027», σημειώνοντας ότι τους τελευταίους μήνες έχουν ληφθεί «αποφάσεις που αποτελούν πραγματικά σημεία καμπής», όπως η ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τα μέτρα κατά της «σκιώδους αρμάδας» που επιτρέπει στη Μόσχα να εξάγει πετρέλαιο.

Αναφερόμενος στη διεθνή στήριξη προς το Κίεβο, ο Μακρόν σχολίασε ότι «σε άλλες δημοκρατίες, ακόμη και σημαντικές, όπου κάποιοι υποψήφιοι υπόσχονταν ότι όλα θα τελειώσουν σε 24 ώρες ή ότι δεν πρέπει πλέον να στηρίζεται η Ουκρανία, η πραγματικότητα άλλαξε τις θέσεις τους» – μια σαφής και «αιχμηρή» αναφορά στις προεκλογικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Αυτό που συνέβη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα πρέπει να εμπνεύσει πολλούς και να τους κάνει λιγότερο αυταρχικούς» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τη δυνατότητα συμπαραγωγής ορισμένων από τα Rafale που θα αγοράσει η Ουκρανία, καθώς και την από κοινού παραγωγή drones. «Η Ρωσία διαθέτει πολλούς πόρους και δεν υπολογίζει τις ανθρώπινες απώλειες. Προκαλεί συνεχείς επιθέσεις, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αμυνθούμε», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, ευχαριστώντας τη Γαλλία για τη σταθερή της στήριξη.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα μπορεί να παραλάβει «100 Rafale, τέσσερα γαλλικά ραντάρ, οκτώ συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και έξι συστήματα εκτόξευσης βομβών», τονίζοντας ότι «αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς».

Τι είπε ο Μακρόν για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε, στο μεταξύ, τη βεβαιότητά του ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να βελτιώσει το ιστορικό της Ουκρανίας στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ο δρόμος για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ απαιτεί μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου στην χώρα, δήλωσε ο Μακρόν στο Ελιζέ.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ζελένσκι είχε ζητήσει την παραίτηση δύο υπουργών της κυβέρνησής του εν μέσω μίας έρευνας για φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων το οποίο προκάλεσε την οργή της κοινής γνώμης για την κυβέρνηση της χώρας.

