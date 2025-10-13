«Κάθε φορά να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, ήμασταν άστοχοι»

Ο Αντώνης Γκάτζο για τη συνέχεια της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου και την ήττα από τον Έσπερο Καλλιθέας

«Κάθε φορά να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, ήμασταν άστοχοι»
13 Οκτ. 2025 18:40
Pelop News

«Δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς. Ήμασταν αποτελεσματικοί στην άμυνα, αλλά άστοχοι, γεγονός που μας άγχωσε και μας κόστισε». Αυτά τόνισε ο έμπειρος γκαρντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Αντώνης Γκάτζο σχολιάζοντας την ήττα (66-60) από τον Έσπερο Καλλιθέας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της National League 1 και πρόσθεσε: «Στρέφουμε πλέον την προσοχή μας στο παιχνίδι που ακολουθεί με τη Σαρωνίδα».

Για το πρωτάθλημα ο Αντώνης Γκάτζο υπογράμμισε: «Είναι πολύ ανταγωνιστικό και υπάρχει μεγάλη διαφορά επιπέδου σε σχέση με πέρυσι και τη National League 2. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά και κάθε φορά να κάνουμε ένα βήμα μπροστά».
