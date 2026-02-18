Κέα: Η «πύλη» των Κυκλάδων

Με δεδομένο ότι από σήμερα βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες και για λίγο θα έχουμε ηλιοφάνεια, η σημερινή μας επιλογή είναι το νησί της Κέας.

Γιατί να πάτε

Και μόνο το γεγονός ότι το ταξίδι από το Λαύριο διαρκεί μόλις μία ώρα, αρκεί για να σφηνώσει στο μυαλό μας την ιδέα να περνάμε κάθε σαββατοκύριακο, ειδικά από τον επόμενο μήνα και σε διαφορετική παραλία της Κέας.

Η μεγάλη διάρκεια της ημέρας, η δυνατότητα απογευματινής αναχώρησης την Παρασκευή από την Αττική και βραδινής επιστροφής την Κυριακή, κάνουν ακόμη πιο εφικτό το σενάριο και αφήνουν περιθώριο για μια ποικιλία δραστηριοτήτων, που ευνοεί και το μικρό μέγεθος της Τζιάς. Το δε πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος που παραδοσιακά λαμβάνει χώρα στην Καρθαία, είναι η ιδανική ευκαιρία να γευτούμε τοπικά εδέσματα και τζιώτικο κρασί.

Παράδεισος δραστηριοτήτων στη φύση μπορεί να χαρακτηριστεί η Κέα, που προσφέρει δυνατές συγκινήσεις στους λάτρεις της δράσης. Οι ιστιοπλόοι την αγαπούν όχι μόνο λόγω της εγγύτητας στην πρωτεύουσα, αλλά και για την αναμέτρηση με τους ισχυρούς ανέμους και τα δυνατά ρεύματα του Cavo D’ Oro. Η δράση μεταφέρεται στον βυθό της Κέας για όσους βρίσκουν συναρπαστικές τις καταδύσεις, τα μυστήρια και τις ιστορίες του βυθού, αφού στα ανοιχτά του νησιού κείτονται όχι λιγότερα από τέσσερα ναυάγια. Μπορεί βέβαια να μη δουν τον ελληνικό στόλο που, σύμφωνα με τον μύθο, βυθίστηκε εδώ κατά τη νικηφόρα επιστροφή του από την Τροία, τους περιμένουν όμως ο «Βρετανικός», το γαλλικό υπερωκεάνιο «Burdigala», το ατμόπλοιο «Πατρίς» και ένα γερμανικό αεροπλάνο Junkers 52 του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αν νιώθετε πιο ασφαλείς στη στεριά, ένα εξαιρετικό δίκτυο μονοπατιών συνολικού μήκους 36 χιλιομέτρων χωρίζεται σε 12 διαδρομές και σας οδηγεί στις τέσσερις πόλεις-κράτη της αρχαιότητας, Ιουλίδα, Καρθαία, Κορησσία και Ποιήεσσα. Ενδιάμεσα, σας αποκαλύπτονται μοναδικές εικόνες του ανέλπιστα εύφορου νησιού, με τη θέα να απλώνεται πάνω από καταπράσινη ρεματιά της ενδοχώρας ως γοητευτικούς απομονωμένους όρμους με γραφικά εκκλησάκια και παραθαλάσσιους οικισμούς.

Οι υπόλοιποι έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε πανέμορφες και διαφορετικού ύφους παραλίες, όλες με πεντακάθαρα, κρυστάλλινα νερά. Εξωτικές γαλαζοπράσινες αποχρώσεις στο αμμουδερό Γιαλισκάρι που σκιάζεται με αρμυρίκια, όπως εξάλλου και οι Συκαμιά και Ποίσσες, όπου θα απολαύσετε και τον ήλιο να βυθίζεται στο Αιγαίο.

