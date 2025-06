Κεραυνός χτύπησε τον γαμπρό! Το ταξίδι του μέλιτος εξελίχτηκε σε τραγωδία ΒΙΝΤΕΟ

Δυστυχώς τραγικό τέλος είχε το ταξίδι του μέλιτος για έναν 29χρονο άνδρα από το Κολοράντο των ΗΠΑ, ο οποίος σκοτώθηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν στην παραλία New Smyrna στη Φλόριντα.

Ο Τζέικ Ρόζενκραντς, στεκόταν με νερό μέχρι τον αστράγαλο, όταν τον χτύπησε κεραυνός, σύμφωνα με τις Αρχές. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του έκαναν ΚΑΡΠΑ στο σημείο και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή το επόμενο πρωί.

Το Σάββατο, προτού γίνει γνωστός ο θάνατός του, ο σερίφης της κομητείας Volusia, Μάικ Τσίτγουντ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook: «Προσεύχομαι για αυτόν τον νέο άνθρωπο και τη σύζυγό του. Ήρθαν στις παραλίες μας για να γιορτάσουν τον γάμο τους. Και μέσα σε ένα τρομακτικό δευτερόλεπτο, όλα άλλαξαν. Απόψε η καρδιά μου είναι μαζί τους».

Τη Δευτέρα, με νέα του δήλωση και αναδημοσίευση σχετικού ρεπορτάζ, ο Τσίτγουντ πρόσθεσε: «Ειλικρινή συλλυπητήρια για τον τραγικό χαμό ενός νέου άνδρα που βρισκόταν εδώ για ταξίδι του μέλιτος με τη γυναίκα του. Στα 29 του, θα έπρεπε να έχει μπροστά του δεκάδες επετείους ακόμη».

«Στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη νέα αυτή γυναίκα εκ μέρους όλων μας στην κομητεία Volusia, που ελπίζαμε μέχρι την τελευταία στιγμή πως οι επίμονες προσπάθειες των διασωστών θα τον έφερναν πίσω σε εκείνη» υπογράμμισε ο σερίφης.

Honeymoon ends in tragedy as lightning strike claims newlywed’s life on Florida beach https://t.co/tvuLN1AEeq pic.twitter.com/7J4HABWLIK

— New York Post (@nypost) June 25, 2025