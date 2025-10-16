Κιλκίς: Διακινητής μεταναστών ο δράστης της δολοφονίας έξω από ξενοδοχείο

Σε βάρος του αλλαδαπού δράστη της εν ψυχρώ δολοφονίας, εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή Κιλκίς για παράνομη διακίνηση μεταναστών.

16 Οκτ. 2025 9:36
Pelop News

Νεαρός αλλοδαπός γνώριμος στις διωκτικές Αρχές φέρεται να είαναι σύμφωνα με με πληροφορέις  δράστης της δολοφονίας άνδρα, που συνέβη το βράδυ της Τετάρτης 15/10/2025,  έξω από ξενοδοχείο στην περιοχή των Ευζώνων, στο Κιλκίς.

Κιλκίς: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 26χρονο Πακιστανό ο οποίος, ευρισκόμενος στον αύλειο χώρο του ξενοδοχείου, πυροβόλησε εναντίον ενός 35χρονου από τη Σιέρα Λεόνε, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα και αμέσως μετά έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στον χώρο του εγκλήματος βρέθηκαν 3 κάλυκες, ένα κινητό τηλέφωνο, το συνολικό ποσό των 1.214 ευρώ, είδη ρουχισμού και άλλα αντικείμενα, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Από την ΕΛΑΣ. επισημαίνουν ότι σε βάρος του δράστη εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από ανακριτή Κιλκίς για παράνομη διακίνηση μεταναστών.
