Κλιμακώνονται τα επεισόδια στη Γαλλία: Εκτός ελέγχου η κατάσταση, μπουκάρουν με κλεμμένα οχήματα σε καταστήματα – ΒΙΝΤΕΟ

Χάος και απόλυτη καταστροφή περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί στην Γαλλία, για τέταρτη ημέρα στη χώρα, καθώς οι ταραχές για τον θάνατο του 17χρονου Γαλλοαλγερινού νεαρού από σφαίρα αστυνομικού, συνεχίζονται και λαμβάνουν μεγάλες διαστάσεις.

Μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του, την Τρίτη, ξέσπασαν βίαια επεισόδια που συνεχίζονται, ενώ σκοτώθηκαν δύο ακόμη άνθρωποι. Ένας 19χρονος που έπεσε από ταράτσα εμπορικού κέντρου στη Ρουέν και ένας εκτός ηπειρωτικής χώρας, στην Καγιέν της Γαλλικής Γουιάνας από «αδέσποτη σφαίρα».

Στο περιθώριο των διαμαρτυριών εκδηλώνονται καιβανδαλισμοί και πλιάτσικο. Σήμερα, λεηλατήθηκαν πολλά καταστήματα, ανάμεσά τους και ένα κατάστημα της Apple στο Στρασβούργο.

JUST IN: France is falling into utter chaos. Someone just drove into a shopping center and everyone is looting the store ⚠️⚠️⚠️

