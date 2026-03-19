Κοινό μήνυμα από Ευρώπη και Ιαπωνία για το Ορμούζ: Έτοιμες να συμβάλουν στην ασφάλεια των Στενών

Με κοινή τους δήλωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία υιοθέτησαν σκληρή γραμμή απέναντι στο Ιράν για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καταδικάζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις κατά άοπλων εμπορικών πλοίων και πολιτικών υποδομών και καλώντας την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα κάθε ενέργεια που απειλεί τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Καταδίκη για επιθέσεις και για το de facto κλείσιμο του περάσματος

Στο κείμενο της ανακοίνωσης, οι έξι χώρες κάνουν λόγο για επιθέσεις του Ιράν εναντίον άοπλων εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, για πλήγματα σε πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και για de facto κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από τις ιρανικές δυνάμεις. Παράλληλα, ζητούν από την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα τις απειλές, την τοποθέτηση ναρκών, τις επιθέσεις με drones και πυραύλους και κάθε άλλη προσπάθεια παρεμπόδισης της διέλευσης εμπορικών πλοίων.

Οι υπογράφοντες επικαλούνται επίσης το διεθνές δίκαιο και υπογραμμίζουν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμελιώδη αρχή, ενώ συνδέουν ευθέως την αναστάτωση στα Στενά με απειλή για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και τη διεθνή ασφάλεια.

Έτοιμες να συμβάλουν στην ασφαλή διέλευση

Το πιο κρίσιμο πολιτικό σημείο της κοινής δήλωσης είναι η διατύπωση ότι οι χώρες αυτές εκφράζουν την ετοιμότητά τους να συμβάλουν στις κατάλληλες προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση μέσω του Στενού. Το κείμενο δεν περιγράφει αναλυτικά ποια μορφή θα μπορούσε να πάρει αυτή η συμβολή, ωστόσο χαιρετίζει τη συμμετοχή κρατών που βρίσκονται ήδη σε προπαρασκευαστικό σχεδιασμό.

Η διατύπωση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πιο οργανωμένο διεθνή συντονισμό γύρω από τη θαλάσσια ασφάλεια στην περιοχή, χωρίς ακόμη να αποσαφηνίζεται αν αυτό θα μεταφραστεί σε στρατιωτική συνοδεία, κοινή επιτήρηση ή άλλου τύπου επιχειρησιακή παρουσία. Η τελευταία αυτή παρατήρηση αποτελεί ερμηνεία με βάση το επίσημο κείμενο της δήλωσης.

Παρεμβάσεις και για την ενέργεια

Η κοινή ανακοίνωση δεν περιορίζεται στο σκέλος της ασφάλειας. Οι έξι χώρες χαιρετίζουν την απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για συντονισμένη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν και σε άλλα μέτρα για τη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας, μεταξύ άλλων μέσω συνεργασίας με ορισμένες παραγωγές χώρες για την αύξηση της παραγωγής.

Πρόκειται για σαφές μήνυμα ότι οι κυβερνήσεις αυτές βλέπουν την κρίση στο Ορμούζ όχι μόνο ως πρόβλημα ασφάλειας, αλλά και ως απειλή με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές ενέργειας, στον πληθωρισμό και στη συνολική σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.

Η σημασία του Ορμούζ

Το βάρος της κρίσης εξηγείται από τον ρόλο των Στενών του Ορμούζ στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας. Από το συγκεκριμένο πέρασμα διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών, κάτι που καθιστά κάθε διαταραχή στην περιοχή ζήτημα διεθνούς εμβέλειας. Για αυτό και οι έξι χώρες προειδοποιούν ότι οι συνέπειες των ιρανικών ενεργειών θα γίνουν αισθητές από λαούς σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα από τους πιο ευάλωτους.

Το μήνυμα της δήλωσης

Συνολικά, η κοινή δήλωση δείχνει ότι ευρωπαϊκές δυνάμεις και η Ιαπωνία επιχειρούν να περάσουν από τη διπλωματική καταδίκη σε ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο διεθνούς αντίδρασης για το Ορμούζ. Χωρίς να εξαγγέλλουν ακόμη ένα πλήρως συγκεκριμένο σχέδιο, στέλνουν μήνυμα ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η σταθερότητα των ενεργειακών αγορών αντιμετωπίζονται πλέον ως κοινή στρατηγική προτεραιότητα.

