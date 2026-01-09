Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις – Παράταση έως 30 Ιουνίου 2026

Με σημαντικά οφέλη για τους δικαιούχους συνεχίζεται το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο πλέον έχει διάρκεια 13 μηνών και νέα καταληκτική ημερομηνία την 30ή Ιουνίου 2026. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για χειμερινές και όχι μόνο αποδράσεις, με έως και 12 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας.

Οι κάτοχοι επιταγών (voucher) Κοινωνικού Τουρισμού μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους, από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν απευθείας συνεννόησης με την επιχείρηση.

Περιοχές με αυξημένες παροχές

Για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας προβλέπονται σημαντικά ενισχυμένα οφέλη:

Έως 10 διανυκτερεύσεις, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή , σε καταλύματα των νησιών Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος .

Έως 12 διανυκτερεύσεις, εντελώς δωρεάν, σε καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας (Δήμοι Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας), καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου.

Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν στόχο την ενίσχυση περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές ή αντιμετωπίζουν αυξημένες αναπτυξιακές ανάγκες.

Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Συγκεκριμένα:

Οι δικαιούχοι συμμετέχουν με ιδιωτική συμμετοχή 25% στο κόστος των εισιτηρίων.

Για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Αυξημένη επιδότηση για τους παρόχους

Υπενθυμίζεται ότι για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για την περίοδο των Χριστουγέννων (15 Δεκεμβρίου 2025 – 14 Ιανουαρίου 2026).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, με εξαίρεση τις Σποράδες.

Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Για αναλυτικά στοιχεία του προγράμματος, όρους συμμετοχής και διαθέσιμα καταλύματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ:

www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



