Κρήτη: Πάνω από 200 ταυτοποιήσεις μετά τα επεισόδια με τους αγρότες – Δεκάδες κακουργηματικές διώξεις στο τραπέζι

Σε μια από τις πιο βίαιες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών εξελίχθηκαν τα χθεσινά επεισόδια στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια αγροτικών διαμαρτυριών, με επιθέσεις σε αστυνομικούς, σοβαρούς τραυματισμούς και ανατροπή περιπολικού οχήματος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη προχωρήσει στην ταυτοποίηση περισσότερων από 25 ατόμων για κακουργηματικές πράξεις και περίπου 200 για πλημμελήματα, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό, καταθέσεις και στοιχεία από τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάβαση στο σημείο των επεισοδίων. Οι Αρχές διαθέτουν το σύνολο των πινακίδων των εμπλεκόμενων οχημάτων, γεγονός που επιταχύνει τη διαδικασία ταυτοποίησης.

Παράλληλα, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες είναι ήδη γνωστοί στις διωκτικές Αρχές, με παλαιότερες εμπλοκές σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, πολλοί εξ αυτών φέρονται να διαθέτουν «βαρύ ποινικό μητρώο», στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι τα επεισόδια δεν ήταν τυχαία.

Η εικόνα που διαμορφώνεται από την ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι οι εμπλεκόμενοι κινήθηκαν οργανωμένα και βάσει σχεδίου, με ξεκάθαρο στόχο την πρόκληση επεισοδίων και την επίθεση σε αστυνομικές δυνάμεις. Είναι ενδεικτικό ότι τουλάχιστον οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Ταυτόχρονα, εξετάζεται εάν ορισμένοι από τους συμμετέχοντες συνδέονται και με παλαιότερες υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Ο ρόλος ατόμου με βαρύ οπλισμό

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μεταξύ των ατόμων που επιτέθηκαν στους αστυνομικούς βρίσκεται και πρόσωπο που είχε συλληφθεί πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν σε αποθηκευτικό του χώρο είχαν εντοπιστεί όπλα, εκρηκτικά και ναρκωτικές ουσίες.

Σε σχετικό δελτίο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. τον Ιανουάριο του 2025 είχε γίνει γνωστό ότι σε αποθήκη στην Κρήτη βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός με εκρηκτική ύλη C4, ΤΝΤ με πυροκροτητές, χειροβομβίδες, χιλιάδες φυσίγγια, πυροκροτητές, όπλα, καθώς και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση τότε είχε συλληφθεί ακόμη ένα άτομο, το οποίο φέρεται να είχε νοικιάσει τον χώρο.

«Σκληροί» με διασυνδέσεις στο οργανωμένο έγκλημα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στα επεισόδια συμμετείχαν και μέλη οικογένειας γνωστής στις Αρχές, σε βάρος της οποίας έχουν σχηματιστεί στο παρελθόν δικογραφίες για ληστείες, διακίνηση ναρκωτικών, ζωοκλοπές, παράνομη οπλοκατοχή και εκβιασμούς.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί προχωρούν στη σύνταξη των σχετικών δικογραφιών, οι οποίες αναμένεται να διαβιβαστούν άμεσα στον εισαγγελέα, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες όπου αυτές προκύπτουν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



