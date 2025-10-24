Λάρισα: «Φως» στα αίτια θανάτου του ενός μηνός βρέφους στο Αργυροπούλι Τυρνάβου

Η νεκροψία – νεκροτομή που θα γίνει σήμερα

Λάρισα: «Φως» στα αίτια θανάτου του ενός μηνός βρέφους στο Αργυροπούλι Τυρνάβου
24 Οκτ. 2025 8:34
Pelop News

Σήμερα αναμένεται η διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του ενός μηνός βρέφους από το Αργυροπούλι Τυρνάβου, που προκάλεσε σοκ και θλίψη στη Λάρισα.

Διαβάστε ακόμα: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 15χρονος που κατέρρευσε σε γυμναστήριο στον Αλιμο

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν η γιαγιά του παιδιού μετέφερε το βρέφος στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, καθώς δεν είχε τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν στη ζωή, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), το βρέφος έφτασε στο Κέντρο Υγείας στις 05:45 χωρίς σφυγμό και αναπνοή. Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ η μεταφορά του στο νοσοκομείο ολοκληρώθηκε στις 06:18, χωρίς, δυστυχώς, να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια του τραγικού θανάτου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Πάτρα: «Πιάνει λιμάνι» το 2026 η κρουαζιέρα – Π. Σταμουλίδης «Η διαδικασία προχωρά ανεξάρτητα από τη στάση του Δήμου»
11:57 Η πρόταση της Ντόρας για ιδιωτικά πανεπιστήμιο στην Πάτρα
11:54 Επίθεση Μαρινάκη σε Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου: «Δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία – Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»
11:49 Ηλεία: 1.500 ευρώ αμοιβή για τον εντοπισμό του βασανιστή του σκύλου – Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του ζώου
11:46 Ζαχαριάδης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μείνει πολιτικά και ψυχολογικά κοντά στον Αλέξη Τσίπρα»
11:45 Που θα δείτε τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
11:37 «Είμαι γυναίκα, αλλά έχω προστάτη»: Τρανς γυναίκα περιγράφει το αδιέξοδο του συστήματος υγείας ΒΙΝΤΕΟ
11:30 «Βροχή» από 50ευρα στην Καστοριά: Ηλικιωμένος πέταγε χρήματα από το σπίτι του
11:29 Χρυσός: Διόρθωση μετά την ανοδική πορεία εννέα εβδομάδων
11:22 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαφρά άνοδος Γενικού Δείκτη
11:19 Κόνιτσα: Η πόλη της παράδοσης, τι να δείτε
11:17 «Δεν υπήρξε σεβασμός στη μνήμη της»: Κατάληψη από τους συμμαθητές της 16χρονης στο ΕΠΑΛ Ταύρου
11:14 Πολύεδρο: «Διάλογοι με την Αρχαιότητα», δημιουργικές δράσεις και μια αγγλίδα συγγραφέας στο πρόγραμμα της εβδομάδας
11:12 Το βολεϊ της ΕΑΠ επενδύει με στρατηγική στην εξωστρέφεια
11:12 Στο «μικροσκόπιο» ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι: Πνευμονική εμβολή «δείχνει» η ιατροδικαστική, κρίσιμες οι τοξικολογικές
11:11 Χαρακόπουλος: Απορρίπτει φημολογίες για χάσματα στη ΝΔ
11:06 Τουρκία: Έφοδος της Αστυνομίας σε κανάλι της αντιπολίτευσης ΒΙΝΤΕΟ
11:03 Συνάντηση Δένδια με Χαλέντ Χαφτάρ
11:00 Θεώνη Ανδρουτσέλλη: Εσβησε ήσυχα, πλήρης και ευγνώμων
10:58 ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά τις αρχές του ΟΗΕ για ειρήνη και συνεργασία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ