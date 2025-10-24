Λάρισα: «Φως» στα αίτια θανάτου του ενός μηνός βρέφους στο Αργυροπούλι Τυρνάβου

Σήμερα αναμένεται η διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του ενός μηνός βρέφους από το Αργυροπούλι Τυρνάβου, που προκάλεσε σοκ και θλίψη στη Λάρισα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν η γιαγιά του παιδιού μετέφερε το βρέφος στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, καθώς δεν είχε τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν στη ζωή, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), το βρέφος έφτασε στο Κέντρο Υγείας στις 05:45 χωρίς σφυγμό και αναπνοή. Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ η μεταφορά του στο νοσοκομείο ολοκληρώθηκε στις 06:18, χωρίς, δυστυχώς, να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια του τραγικού θανάτου.

