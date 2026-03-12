Λεωνίδιο: Το έθιμο με τα αερόστατα

Από τη στιγμή που πλέον μετράμε αντίστροφα για την εορτή του Πάσχα επιλέξαμε σήμερα έναν προορισμό που διατηρεί ζωντανά πολλά έθιμα για την ανάσταση του Θεανθρώπου.

Ο λόγος για το Λεωνίδιο Αρκαδίας, το οποίο αποτελεί σταθερά έναν από τους κορυφαίους πασχαλινούς προορισμούς της Ελλάδας. Η γραφική κωμόπολη, μόλις τρεις ώρες από την Αχαΐα, είναι ένας τόπος όπου η Ανάσταση βιώνεται ως μοναδικό θέαμα και συγκίνηση.

Το σπουδαιότερο έθιμο που χαρακτηρίζει το Λεωνίδιο είναι τα περίφημα αερόστατα που ελευθερώνονται τη στιγμή που ακούγεται το «Χριστός Ανέστη», μία παράδοση που μετρά πάνω από έναν αιώνα ζωής σε αυτή την ιδιαίτερη τσακώνικη κωμόπολη.

Η κορυφαία στιγμή του Πάσχα στο Λεωνίδιο έρχεται λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου.

Οι ιερείς εξέρχονται στους προαύλειους χώρους των εκκλησιών, η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη με προσδοκία και τα μάτια όλων στρέφονται ψηλά.

Με το πρώτο «Χριστός Ανέστη», ακριβώς στις 12:00 τα μεσάνυχτα, συμβαίνει κάτι μαγικό: οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα και ταυτόχρονα, χιλιάδες αερόστατα απελευθερώνονται από τις πέντε ενορίες του Λεωνιδίου, φωτίζοντας τον νυχτερινό ουρανό σε ένα θέαμα που κόβει την ανάσα.

Το πρόγραμμα των πασχαλινών εκδηλώσεων στο Λεωνίδιο για φέτος είναι εντυπωσιακό. Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τη Μεγάλη Πέμπτη, οι ιερές ακολουθίες τελούνται καθημερινά στις 19:30 σε όλους τους ναούς, σε κατανυκτικό κλίμα. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι μια από τις πιο συγκινητικές ημέρες. Το απόγευμα πραγματοποιείται η περιφορά των Επιταφίων στα μοναστήρια της Ελωνας και της Σίντζας, ενώ στις 22:00 λαμβάνει χώρα η συνάντηση όλων των Επιταφίων του Λεωνιδίου στην Πλατεία Ηρώου. Υπό το φως χιλιάδων φαναριών φτιαγμένων από εθελοντές, ψάλλεται κοινή δέηση, με τα σοκάκια του Λεωνιδίου να φωτίζονται από χιλιάδες φαναράκια.

Το πασχαλινό τραπέζι στο Λεωνίδιο είναι μια γιορτή γεύσεων που συνδυάζει τις παραδοσιακές πασχαλινές συνταγές με τις τοπικές σπεσιαλιτέ της τσακώνικης κουζίνας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τσακώνικη μελιτζάνα, ένα προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) με χαρακτηριστικό επίμηκες σχήμα και γλυκιά γεύση. Στα εστιατόρια και τις ταβέρνες της περιοχής, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γευτούν τη μελιτζάνα σε πολλές εκδοχές: από τη βελούδινη μελιτζανοσαλάτα μέχρι παραδοσιακά παπουτσάκια και αρωματικό μοσχαράκι κοκκινιστό.

