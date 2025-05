Liberation: Η αλήθεια για το βίντεο Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ στο τρένο

Έντονη συζήτηση ξέσπασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο από το ταξίδι του Εμανουέλ Μακρόν, του Φρίντριχ Μερτς και του Κιρ Στάρμερ στο Κίεβο, όπου συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία. Στο βίντεο, παρατηρήθηκαν δύο κινήσεις που οδήγησαν σε θεωρίες συνωμοσίας: ο Μακρόν φαίνεται να κρύβει ένα λευκό χαρτί, ενώ ο Μερτς απομακρύνει από το πλάνο ένα μικρό καλαμάκι.

Ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου υποστήριξαν ότι το χαρτί περιείχε κοκαΐνη και ότι το καλαμάκι σχετίζεται με χρήση ναρκωτικών. Αυτές οι φήμες ενισχύθηκαν από την ανάρτηση του βίντεο σε αργή κίνηση.

Η γαλλική εφημερίδα Libération διέψευσε αυτές τις φήμες, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει καμία βάση για τους ισχυρισμούς αυτούς. Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Associated Press αποδεικνύουν ότι το «μυστήριο αντικείμενο» που φέρεται να κρύβει ο Μακρόν δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα χαρτομάντιλο τυλιγμένο σε μπάλα.

Όσο για το καλαμάκι, η Libération υποστηρίζει ότι πιθανότατα ήταν αναδευτήρας ή οδοντογλυφίδα, με την οποία ο Μερτς «έπαιζε», εξηγώντας έτσι γιατί οι δύο ηγέτες ήθελαν να απομακρύνουν τα αντικείμενα από το πλάνο.

DEVELOPING SCANDAL: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. All three of the “leaders”… pic.twitter.com/M2h5Fhzo5h

— Alex Jones (@RealAlexJones) May 11, 2025