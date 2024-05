Λωρίδα της Γάζας: Νέος απολογισμός 36.050 θανάτων ΒΙΝΤΕΟ

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 36.050 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας, επτά μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ.

Τουλάχιστον 36.050 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, μια παράκτια περιοχή που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, εκ των οποίων 66 τις τελευταίες 24 ώρες, και 81.026 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

🇮🇱/🇵🇸 #Gaza health officials said #Israeli airstrikes have killed at least 35 people and wounded dozens in a tent camp near #Rafah, designated as a safe zone for displaced #Palestinians.@emeraldmaxwell has the latest ⤵️ pic.twitter.com/VznU7GwGyh

— FRANCE 24 English (@France24_en) May 27, 2024