Λυκαβηττός: «Επεσαν» οι κανονιοβολισμοί για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Από τον λόφο του Λυκαβηττού με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς, σηματοδοτήθηκε στην Αθήνα ο εορτασμός για την 28η Οκτωβρίου.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός έπεσε στις 6:47 το πρωί. Ακολούθησαν 21 κανονιοβολισμοί, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού ανήμερα της εθνικής επετείου.

