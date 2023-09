Μάγεψε ο οίκος Coach στη NYFW -Πρωταγωνίστησε η αισθησιακή διαφάνεια

Ο Αιγιώτης Φάνης Λαμπρόπουλος για το Celebrity του ΣΚΑΪ: «Άλλη μια ευκαιρία που πήγε χαμένη»-Video

Τα χαρτιά του άνοιξε για μια ακόμη φορά ο Φάνης Λαμπρόπουλος στο Breakfast@Star για το γεγονός ότι δεν θα τον δούμε στο «I’m a celebrity get me out of here» όπως είχε γραφτεί αρχικά.