Μαντόνα: Σε συναυλία της Μπιγιονσέ μετά την περιπέτεια υγείας της

Η Μαντόνα λίγο καιρό μετά την περιπέτεια της υγείας της, που λίγο έλειψε να της κοστίσει τη ζωή, πραγματοποίησε δημόσια εμφάνιση και συγκεκριμένα πήγε στη συναυλία της Μπιγιονσέ.

Σύμφωνα με το latimes.com, η 41χρονη τραγουδίστρια εντόπισε τη «βασίλισσα της ποπ» ανάμεσα στους θεατές και τότε το κοινό αποθέωσε τη δεύτερη.

«Ένα μεγάλο ζήτω για τη βασίλισσα, Μαντόνα, σ’ αγαπάμε», φώναξε η Μπιγιονσέ.

Στη συνέχεια έκανε μια αφιέρωση στη Μαντόνα, τραγουδώντας το «Break My Soul».

Madonna at the Beyonce concert last night pic.twitter.com/JzKpY4AD9t

— Madonna stans⭐ (@MAD0NNAARMY1) July 31, 2023