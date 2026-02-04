Μαρινάκης: «Εθνική επιτυχία η στάση της Ελλάδας στο SAFE – Eπικίνδυνη η παραπλάνηση από το ΠΑΣΟΚ»

Με σκληρή γλώσσα απαντά ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τον κανονισμό SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για διαστρέβλωση της πραγματικότητας σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

04 Φεβ. 2026 11:57
Pelop News

Σε ανάρτησή του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπολύει επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή δηλώσεις για τον ευρωπαϊκό αμυντικό κανονισμό SAFE και τη στάση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία.

Όπως αναφέρει, «δεν είναι η πρώτη φορά –και δυστυχώς μάλλον ούτε η τελευταία– που το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επενδύει στη διαστρέβλωση της αλήθειας και την αλλοίωση της πραγματικότητας», σημειώνοντας ότι τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν να μένουν αναπάντητες όταν αφορούν εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρεται στη συνέντευξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον ANT1, όπου –όπως υποστηρίζει– αποδόθηκε η μη ένταξη της Τουρκίας στον αμυντικό σχεδιασμό SAFE στα συμφέροντα μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών και όχι στη στάση της Ελλάδας. Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρόκειται για «επίδειξη ανευθυνότητας και υποκρισίας», κάνοντας λόγο για αλλαγή στάσης του κ. Ανδρουλάκη σε σχέση με παλαιότερες τοποθετήσεις του για τον ίδιο κανονισμό.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η αρχική εκδοχή του Κανονισμού SAFE περιελάμβανε συνολικά τις τρίτες χώρες χωρίς καμία διαβάθμιση και ότι θα μπορούσε να έχει εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία, καθώς διέθετε ισχυρή στήριξη από μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ήταν η στάση της Ελλάδας στο COREPER και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που οδήγησε στην προσθήκη διάταξης, βάσει της οποίας κάθε τρίτη χώρα που επιθυμεί να συμμετάσχει στο SAFE υποχρεούται να συνάψει διμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αυτή, όπως τονίζεται, απαιτεί ομόφωνη έγκριση από όλα τα κράτη-μέλη, βάσει των άρθρων 212 και 218 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ, γεγονός που δημιουργεί –όπως αναφέρει– δικαίωμα βέτο για κάθε κράτος-μέλος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη εξέλιξη «σημαντική επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας» και «εθνική επιτυχία», καταλήγοντας ότι στα εθνικά θέματα «η άγνοια και η αντιπολιτευτική έμμονη στάση καθίστανται εξαιρετικά επικίνδυνες».

