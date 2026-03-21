Μαρινάκης για τη Μέση Ανατολή: «Σοβαρή κρίση με επικίνδυνες προεκτάσεις» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων

Τη σοβαρότητα των οικονομικών συνεπειών που μπορεί να έχει η κρίση στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση, με ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω επιπτώσεων στην αγορά και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μια πρώτη δέσμη μέτρων, αναφέροντας μεταξύ άλλων το πλαφόν στα καύσιμα και σε βασικά είδη του σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε καθημερινή αξιολόγηση των δεδομένων, σε άμεση επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό, και πως ανάλογα με την πορεία των εξελίξεων θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη δημοσιονομική διάσταση των παρεμβάσεων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε κινήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο αίτημα για μείωση του φόρου κατανάλωσης, σημείωσε ότι η σχετική συζήτηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης γίνεται χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια σε μείωση ή κατάργηση 85 άμεσων και έμμεσων φόρων, υποστηρίζοντας ότι παραμένει σταθερά υπέρ της φορολογικής ελάφρυνσης, στο μέτρο που το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξήγησε ότι όταν οι διαθέσιμοι πόροι είναι συγκεκριμένοι –είτε λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών περιορισμών είτε λόγω της ανάγκης να μη βρεθεί ξανά η χώρα σε συνθήκες υπερχρέωσης– τότε οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνονται με βάση σαφείς προτεραιότητες. Όπως ανέφερε, η κυβερνητική επιλογή παραμένει η έμφαση στη μείωση των άμεσων φόρων, όπως ο φόρος εισοδήματος.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ακόμη ότι σε περιόδους έκτακτης κρίσης τα μέτρα οφείλουν να είναι στοχευμένα και προσεκτικά σχεδιασμένα, ώστε να έχουν αποτέλεσμα χωρίς να δημιουργούν νέα προβλήματα. Όπως είπε, η πρώτη κυβερνητική παρέμβαση είχε χαρακτήρα συγκράτησης των ανατιμήσεων στο ξεκίνημα μιας μεγάλης διεθνούς αναταραχής, με στόχο να ανακοπεί η αρχική πίεση στις τιμές.

Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου κύκλου μέτρων, επισημαίνοντας ότι νέες ανακοινώσεις θα γίνουν όταν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Ωστόσο, απέφυγε να προσδιορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, δείχνοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια της κρίσης.

