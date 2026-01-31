Μάθημα για το σήμερα

Η επέτειος της κρίσης των Ιμίων του 1996 υπενθυμίζει πόσο εύθραυστες παραμένουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ακόμη και σε περιόδους σχετικής ύφεσης.

Σήμερα, η Ελλάδα καλείται να συνδυάσει αποτρεπτική ισχύ με διπλωματική συνέπεια, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, οι συμμαχίες και η ενεργειακή ασφάλεια αποτελούν κρίσιμους άξονες.

Η πρόκληση είναι σαφής: σταθερότητα χωρίς υποχωρήσεις κυριαρχίας, διάλογος χωρίς αυταπάτες.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:12 Μητσοτάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: «Η εθνική επαγρύπνηση είναι καθημερινή υπόθεση»
10:06 Ο ΝΟΠ με Χαντζίτ κόντρα στο Παλαιό Φάληρο
10:00 Τριάντα χρόνια από τη δοκιμασία των Ιμίων και την ένταση στο Αιγαίο: Η κρίση που δίδαξε
9:50 Πάτρα: Κατέρρευσε τσιμέντο στο παλιό κτίριο του ΔΕΔΔΗΕ – Γλίτωσε από τύχη εργαζόμενη
9:48 Βενεζουέλα: Γενική αμνηστία και «λουκέτο» στο El Helicoide μετά τις πιέσεις – τι αλλάζει για τους πολιτικούς κρατούμενους
9:36 Έκρηξη στη “Βιολάντα”: Στο μικροσκόπιο οι σωλήνες, οι δεξαμενές προπανίου και ένα υπόγειο «αδήλωτο»
9:24 Γκίλφοϊλ στο Economist: Αμερικανικό LNG και Κάθετος Διάδρομος βάζουν την Ελλάδα στο «κέντρο» της ενεργειακής ασφάλειας
9:20 Καρκίνος του Νεφρού – Αφαίρεση του Όγκου με Διατήρηση του Νεφρού
9:12 Ισπανία: Στους 46 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων στην Ανδαλουσία – Πέθανε ακόμη ένας τραυματίας
8:55 ΗΠΑ–Ιράν: «Ο χρόνος τελειώνει» και τα σενάρια για αμερικανικά πλήγματα φουντώνουν
8:55 Πάτρα-Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Βίντεο τη δείχνει να αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία – «Είχε φύγει πριν δηλωθεί» λέει η ΕΛΑΣ
8:55 Στεγαστικό: Δύο νέα προγράμματα για προσιτή στέγη – «Ανακαινίζω» τον Μάιο, Κοινωνική Αντιπαροχή το καλοκαίρι
8:55 Φάκελοι Έπσταϊν: Οι φωτογραφίες που φέρνουν ξανά στο στόχαστρο τον Πρίγκιπα Άντριου
8:55 Κακοκαιρία σε κύματα: Δυναμώνει απόψε στα Δυτικά, κορύφωση την Κυριακή, η πρόγνωση για την Πάτρα
8:55 Δεν γύρισαν ποτέ: Σήμερα το τελευταίο αντίο στους πέντε φίλους του ΠΑΟΚ
23:59 ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του
23:39 Στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας
23:21 Μαντζιόνε: Δεν θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
22:55 Απόφαση του ΣτΕ: Ανανέωση και έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου ταυτότητες
