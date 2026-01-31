Μάθημα για το σήμερα

Η επέτειος της κρίσης των Ιμίων του 1996 υπενθυμίζει πόσο εύθραυστες παραμένουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ακόμη και σε περιόδους σχετικής ύφεσης.

Σήμερα, η Ελλάδα καλείται να συνδυάσει αποτρεπτική ισχύ με διπλωματική συνέπεια, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, οι συμμαχίες και η ενεργειακή ασφάλεια αποτελούν κρίσιμους άξονες.

Η πρόκληση είναι σαφής: σταθερότητα χωρίς υποχωρήσεις κυριαρχίας, διάλογος χωρίς αυταπάτες.

