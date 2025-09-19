Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε ο τραγουδιστής για τη διαρροή της κατάθεσης της αδελφής του

Με έντονο τρόπο τοποθετήθηκε η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τη δημοσιοποίηση της κατάθεσης της μικρότερης αδελφής του, Μαρίας Μαζωνάκη, η οποία ανέφερε χρήση ναρκωτικών ουσιών από τον καλλιτέχνη.

«Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, δήλωσε στην εκπομπή Happy Day ότι πρόκειται για παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Όπως τόνισε, ο πελάτης του αισθάνθηκε «βαθιά προσβεβλημένος» από τη διαρροή των πληροφοριών και ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να εισέλθει σε διάλογο γύρω από αυτά τα ζητήματα.

«Ο Γιώργος ένιωσε πολύ άσχημα όταν είδε αυτές τις πληροφορίες. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν στη φόρα από μία πλευρά, χωρίς να υπάρχει αντίλογος. Εμείς δε θα μπούμε σε έναν διάλογο γι’ αυτού του είδους τα θέματα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

Αναφερόμενος στη μητέρα του καλλιτέχνη, ο νομικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι παρασύρθηκε από τις κόρες της και ότι η κατάθεση περιείχε «απόλυτα ψευδείς ισχυρισμούς». Παράλληλα, απέρριψε τις καταγγελίες περί παρακολούθησης με «κοριό» και κάμερες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ισχυρισμοί να είναι μεθοδευμένοι από την οικογένεια για να ακυρώσουν τις μηνύσεις που προτίθεται να καταθέσει ο τραγουδιστής.

Στη νέα κατάθεση, η οικογένεια υποστηρίζει ότι αποφάσισε τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, θεωρώντας ότι κινδυνεύει ο ίδιος αλλά και τρίτοι. Ωστόσο, ο Γιώργος Μαζωνάκης απορρίπτει πλήρως τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένο σχέδιο της οικογένειας σε αντίδραση στις νομικές του ενέργειες για σοβαρά αδικήματα.

