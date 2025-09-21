Με το δεξί η Παναχαϊκή, μεγάλη νίκη η Θύελλα, λύτρωση για Παναιγιάλειο

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής η Παναχαϊκή, η οποία πήρε τη νίκη με 1-0 στο Αστρος κόντρα στον Ερμή Μελιγούς.

Οι «κοκκινόμαυροι» είχαν την υπεροχή στο α’ ημίχρονο και έχασαν δύο μεγάλες ευκαιρίες στο 3′ σε κεφαλιά του Κουτσιούδη και στο 23′ σε σουτ του Συρμή. Και στις δύο περιπτώσεις επενέβη εντυπωσιακά ο Γιαννούσης.

Το γκολ ήρθε στο 55′ όταν ο Πετράτος βρήκε χώρο, σούταρε δυνατά έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γιαννούση. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, πίεσαν για την ισοφάριση, όμως η πατρινή ομάδα κράτησε το 1-0 και έφυγε με τους τρεις βαθμούς.

Τεράστια η νίκη της Θύελλας Πατρών επί της Ζακύνθο με 1-0, ενώ ο Παναιγιάλειος έσωσε στο 95′ την παρτίδα, καθώς ισοφάρισε με πέναλτι του Μπουρλάκη.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στα παιχνίδια του 4ου Ομίλου:

Ερμής Μελιγούς – Παναχαϊκή 0-1: 55′ Πετράτος

ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ: Κ. Γιαννούσης, Πολυμενάκος, Σ. Γιαννούσης (63’ Ράλλιος), Κόλλιας, Κοντογιαννόπουλος, Αντωνάκης (63’ Αποστολάκης), Αργύρης (71’ Τσιούλας), Νάνος, Σαβούρδος, Παναγόπουλος (63’ Κολοστούμπης), Κατσίρης.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος, Βερβίτας, Τσεκούρας (68’ Λούσκος), Αγουρίδης, Κατσαΐτης, Γασπαρινάτος (68’ Γερολυμάτος), Πετράτος, Συρμής (81’ Φωτεινόπουλος), Ντούνης, Φλωράτος, Κουτσιούδης (87’ Γιαννόπουλος).

Το γκολ της Παναχαϊκής

Θύελλα Πατρών – Ζάκυνθος 1-0: 71′ Θεοδωρακόπουλος

ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Μπουρίκας (100′ Θ. Βλασόπουλος), K. Κουτσαντώνης, Σουγλέρης (60 Ντινος), Σκεπετάρης, Πιστικός (86΄ Μαντάς), Πανίτσας, Θεοδωρακόπουλος.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Μένκα, Λιβέρης, Σεμπάστιαν, Γουσέτης (70΄Κουλούσιας), Ελευθεριάδης (58΄ Κέρι), Σχέα, Γυφτομήτρος, Νικολακόπουλος (58΄ Σονκ), Σμίλτος, Σίλβα (85΄ Μουσάι), Αναστασόπουλος.

Παναιγιάλειος – ΠΑΣ Πύργος 1-1: 95′ πέναλτι Μπουρλάκης – 65′ Παπαδόπουλος

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Περλέσι, Τασουλής, Κολοκοτρώνης, Καρμοίρης, Ντούκας (58’ Βασιλαντωνόπουλος), Φωκαΐδης, Σιάκας, Κόκιος (77’ Λιάτος), Γιαννόπουλος, Μπουρλάκης, Λαθύρης (83’ Ορτέντζιος)

ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ: Σούλης, Κόκορης (68’ Σέζαρ), Λυβιάκης, Μαρκόπουλος, Πατάπης, Μαυρόπουλος, Μπούζας, Ντάνι (77’ Κάρδαρης) ,Φερεκίδης (68’ Καρακώστας), Μακρής, Παπαδόπουλος (88’ Τσίγκρηλας).

Πανγυθεατικός – ΑΟ Λουτρακίου 0-2: 75′ αυτογκόλ, 77′ Τσέλιος

Πέλοπας Κιάτου – Πανθουριακός 1-0: 16′ Ραυτόπουλος

Μιλτιάδης – Κόρινθος 2-0: 50′ Ηλιόπουλος, 61′ Γκίκα

