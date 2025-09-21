Με το δεξί η Παναχαϊκή, μεγάλη νίκη η Θύελλα, λύτρωση για Παναιγιάλειο

Ολα καλά πήγαν για τις ομάδες της Αχαΐας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής

Με το δεξί η Παναχαϊκή, μεγάλη νίκη η Θύελλα, λύτρωση για Παναιγιάλειο
21 Σεπ. 2025 18:05
Pelop News

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής η Παναχαϊκή, η οποία πήρε τη νίκη με 1-0 στο Αστρος κόντρα στον Ερμή Μελιγούς.

Οι «κοκκινόμαυροι» είχαν την υπεροχή στο α’ ημίχρονο και έχασαν δύο μεγάλες ευκαιρίες στο 3′ σε κεφαλιά του Κουτσιούδη και στο 23′ σε σουτ του Συρμή. Και στις δύο περιπτώσεις επενέβη εντυπωσιακά ο Γιαννούσης.

Το γκολ ήρθε στο 55′ όταν ο Πετράτος βρήκε χώρο, σούταρε δυνατά έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γιαννούση. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, πίεσαν για την ισοφάριση, όμως η πατρινή ομάδα κράτησε το 1-0 και έφυγε με τους τρεις βαθμούς.

Τεράστια η νίκη της Θύελλας Πατρών επί της Ζακύνθο με 1-0, ενώ ο Παναιγιάλειος έσωσε στο 95′ την παρτίδα, καθώς ισοφάρισε με πέναλτι του Μπουρλάκη.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στα παιχνίδια του 4ου Ομίλου:

Ερμής Μελιγούς – Παναχαϊκή 0-1: 55′ Πετράτος

ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ: Κ. Γιαννούσης, Πολυμενάκος, Σ. Γιαννούσης (63’ Ράλλιος), Κόλλιας, Κοντογιαννόπουλος, Αντωνάκης (63’ Αποστολάκης), Αργύρης (71’ Τσιούλας), Νάνος, Σαβούρδος, Παναγόπουλος (63’ Κολοστούμπης), Κατσίρης.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος, Βερβίτας, Τσεκούρας (68’ Λούσκος), Αγουρίδης, Κατσαΐτης, Γασπαρινάτος (68’ Γερολυμάτος), Πετράτος, Συρμής (81’ Φωτεινόπουλος), Ντούνης, Φλωράτος, Κουτσιούδης (87’ Γιαννόπουλος).

Το γκολ της Παναχαϊκής

Θύελλα Πατρών – Ζάκυνθος 1-0: 71′ Θεοδωρακόπουλος

ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Μπουρίκας (100′ Θ. Βλασόπουλος), K. Κουτσαντώνης, Σουγλέρης (60 Ντινος), Σκεπετάρης, Πιστικός (86΄ Μαντάς), Πανίτσας, Θεοδωρακόπουλος.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Μένκα, Λιβέρης, Σεμπάστιαν, Γουσέτης (70΄Κουλούσιας), Ελευθεριάδης (58΄ Κέρι), Σχέα, Γυφτομήτρος, Νικολακόπουλος (58΄ Σονκ), Σμίλτος, Σίλβα (85΄ Μουσάι), Αναστασόπουλος.

Παναιγιάλειος – ΠΑΣ Πύργος 1-1: 95′ πέναλτι Μπουρλάκης – 65′ Παπαδόπουλος

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Περλέσι, Τασουλής, Κολοκοτρώνης, Καρμοίρης, Ντούκας (58’ Βασιλαντωνόπουλος), Φωκαΐδης, Σιάκας, Κόκιος (77’ Λιάτος), Γιαννόπουλος, Μπουρλάκης, Λαθύρης (83’ Ορτέντζιος)

ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ: Σούλης, Κόκορης (68’ Σέζαρ), Λυβιάκης, Μαρκόπουλος, Πατάπης, Μαυρόπουλος, Μπούζας, Ντάνι (77’ Κάρδαρης) ,Φερεκίδης (68’ Καρακώστας), Μακρής, Παπαδόπουλος (88’ Τσίγκρηλας).

Πανγυθεατικός – ΑΟ Λουτρακίου 0-2: 75′ αυτογκόλ, 77′ Τσέλιος

Πέλοπας Κιάτου – Πανθουριακός 1-0: 16′ Ραυτόπουλος

Μιλτιάδης – Κόρινθος 2-0: 50′ Ηλιόπουλος, 61′ Γκίκα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:52 Πρώτο φιλικό για Ερμή και ΑΟ Αιγιαλέων και δοκιμές
21:41 Ο Ζούγκεμπεργκ υπόσχεται «επανάσταση» με τα νέα γυαλιά της ΜΕΤΑ
21:32 Ρέθυμνο: Χειροπέδες στους τρεις νεαρούς που τραυμάτισαν ανήλικο
21:23 Ηταν όλοι στα Προσφυγικά για τον Μπενέτο
21:14 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
21:06 Ο Προμηθέας έχασε από το Περιστέρι, είχε πάλι απουσίες, έμαθε πολλά – Δηλώσεις
20:59 Χίος: Τηλεφώνημα για βόμβα στο πλοίο «Θαλασσίτης»
20:50 Γεμάτο το στάδιο των Arizona Cardinals για το «αντίο» στον Κερκ ΒΙΝΤΕΟ
20:40 Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία στη Βοιωτία-Το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη
20:30 Σταμούλης: «Άριστη διοργάνωση ο Ημιμαραθώνιος Τσιμιγκάτος, φανταστική η διαδρομή»
20:20 Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μυρτόφυτο Καβάλας
20:10 Τη Δευτέρα έκτακτη σύνοδος του συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
20:00 Κώστας Ακρίβος: «Σήμερα βγάζουμε προς τα έξω τον θηριώδη εαυτό μας»
19:50 Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Γ. Μανιάτη στη Δ. Αχαΐα-Τι είπε με τον Δήμαρχο
19:41 Η Ολυμπιάδα δυνατό τουρνουά με Ηφαιστο, ΑΟ Αιγιαλέων και Παμβοχαϊκό
19:31 Ο Δήμος Ερυμάνθου φτιάχνει κοινωνικό παντοπωλείο με την Co2gether 
19:20 Αντίδραση από Ισραήλ για την αναγνώριση της Παλαιστίνης-Η απάντηση Νετανιάχου
19:10 Σπηλιόπουλος: «Μεγάλη νίκη, αφιερωμένο στη διοίκηση και στην ανίψια μου»
19:00 Πρώτη Δημοτικού: Είναι δύσκολη για όλα τα παιδιά; – Η λογοθεραπευτρια Αντωνία Τζουανοπουλου απαντά
18:51 Δείτε πότε θα γίνει η κηδεία του Γιάννη Μάζη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ