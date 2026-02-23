Μεξικό: Κύμα βίας μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο» – Φόβοι για γενικευμένη σύγκρουση και εσωτερικό πόλεμο στα καρτέλ

Η εξόντωση του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» πυροδότησε ένταση και επεισόδια σε πολλές περιοχές του Μεξικού. Αναλυτές προειδοποιούν για πιθανή κλιμάκωση της βίας και νέο κύκλο συγκρούσεων.

Σε κλίμα έντονης αναταραχής βρίσκεται το Μεξικό μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην εξόντωση του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», ηγέτη του καρτέλ Jalisco New Generation (CJNG).

Λίγες ώρες μετά την επιχείρηση, καταγράφηκαν εκτεταμένα επεισόδια βίας σε διάφορες πολιτείες. Μέλη εγκληματικών οργανώσεων έστησαν μπλόκα, πυρπόλησαν λεωφορεία και προχώρησαν σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, δημιουργώντας κλίμα έντονης ανησυχίας.

Ξένες πρεσβείες, μεταξύ αυτών και η αμερικανική, κάλεσαν τους πολίτες τους να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους, ενώ αρκετές χώρες εξέδωσαν ταξιδιωτικές οδηγίες ζητώντας αυξημένη προσοχή. Παράλληλα, αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν πτήσεις προς περιοχές όπως το Πουέρτο Βαγιάρτα και η Γουαδαλαχάρα, όπου παρατηρήθηκαν επεισόδια και πανικός ταξιδιωτών.

Η ανασφάλεια επηρέασε και την καθημερινότητα, με σχολεία, καταστήματα και αθλητικές δραστηριότητες να αναστέλλονται προσωρινά σε ορισμένες περιοχές.

Φόβοι για νέα κλιμάκωση

Ειδικοί σε θέματα ασφάλειας εκτιμούν ότι ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» μπορεί να πυροδοτήσει νέο κύμα βίας. Όπως σημειώνουν, τέτοιες επιχειρήσεις στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος συχνά οδηγούν σε αντίποινα, με στόχο την αποσταθεροποίηση και την άσκηση πίεσης προς το κράτος.

Αναλυτές κάνουν λόγο ακόμη και για πιθανότητα «ολοκληρωτικού πολέμου» μεταξύ καρτέλ και κρατικών δυνάμεων, ενώ επισημαίνουν ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δείχνουν προσπάθεια παράλυσης της οικονομικής δραστηριότητας και δημιουργίας πολιτικού κόστους.

Το ζήτημα της διαδοχής

Ταυτόχρονα, ο θάνατος του ηγέτη του CJNG ανοίγει ζήτημα διαδοχής. Ο γιος του βρίσκεται φυλακισμένος στις ΗΠΑ, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εσωτερικής σύγκρουσης μεταξύ κορυφαίων στελεχών του καρτέλ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, είτε θα προκύψει βίαιη σύγκρουση για την εξουσία είτε θα επιχειρηθεί συμφωνία για ομαλή μετάβαση ηγεσίας. Ωστόσο, το κενό εξουσίας αυξάνει την αβεβαιότητα και ενδέχεται να εντείνει την αστάθεια στη χώρα.

Προς το παρόν, οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης παραμένει ανοιχτό.

