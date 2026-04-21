«Μικρά Μετέωρα»: Η αναγέννηση των Χασίων μέσα από τον εναλλακτικό τουρισμό

Μια νέα σελίδα ανοίγει για τα «Μικρά Μετέωρα», μια περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλλους που μέχρι πρόσφατα παρέμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Δημοτική Αρχή του Λευτέρη Αβραμόπουλου, υλοποιώντας έναν συγκροτημένο στρατηγικό σχεδιασμό, κατάφερε να εντάξει δυναμικά τη Δημοτική Ενότητα Χασίων στον χάρτη του εναλλακτικού τουρισμού, δημιουργώντας υποδομές που συνδυάζουν την άθληση στη φύση με την ανάδειξη της τοπικής αυθεντικότητας.

Η πρώτη μεγάλη παρέμβαση αφορά τη δημιουργία ενός εκτενούς δικτύου πιστοποιημένων και πλήρως σηματοδοτημένων μονοπατιών, συνολικού μήκους 17,5 χιλιομέτρων. Οι διαδρομές αυτές δεν προσφέρουν μόνο μια διέξοδο για πεζοπορία, αλλά αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπαίθριας αναψυχής. Το έργο περιλαμβάνει εννέα διακριτές διαδρομές, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι διαδρομές Γάβρος – Άγιος Δημήτριος (6,3 χλμ.) και ο Γύρος της Γαϊτάνασας.

Για την υλοποίηση του δικτύου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού, κατασκευάστηκαν ξύλινες γέφυρες και σκαλοπάτια, ενώ τοποθετήθηκαν κιόσκια, πέτρινες βρύσες και φαρμακεία πρώτων βοηθειών, διασφαλίζοντας μια άνετη και ασφαλή περιήγηση για τον επισκέπτη.

Via Ferrata Χασίων: Αναρρίχηση για όλους

Το δεύτερο και ιδιαίτερα καινοτόμο έργο είναι η αναρριχητική διαδρομή Via Ferrata στον Γάβρο. Πρόκειται για μια τεχνική διαδρομή που επιτρέπει στο ευρύ κοινό να γνωρίσει την ορειβασία με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας μόνιμα συρματόσχοινα και σιδερένια πατήματα. Η διαδρομή έχει συνολικό ανάπτυγμα που ξεπερνά τα 3 χιλιόμετρα και χωρίζεται σε 6 τομείς διαφορετικής δυσκολίας.

Η διάσχισή της διαρκεί από 3 έως 5 ώρες και απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό (κράνος, αναρριχητική ζώνη, κιτ απόσβεσης πτώσης). Η Via Ferrata των Χασίων αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για έμπειρους ορειβάτες αλλά και για αρχάριους που επιθυμούν μια μοναδική εμπειρία δράσης στα εντυπωσιακά βράχια της περιοχής.

Αναπτυξιακό αποτύπωμα

Τα έργα χρηματοδοτήθηκαν με συνολικό ποσό 429.967 ευρώ από το πρόγραμμα CLLD/LEADER και, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μετεώρων, τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Όπως σημείωσε ο κ. Αβραμόπουλος, χωριά όπως ο Γάβρος και ο Άγιος Δημήτριος καταγράφουν πλέον 100 έως 200 επισκέπτες κάθε Σαββατοκύριακο, μια τουριστική κίνηση που στο παρελθόν ήταν ανύπαρκτη.

«Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός υπηρετεί τον στόχο για ζωντανά χωριά», τόνισε ο Δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν είναι απλές υποδομές, αλλά εργαλεία ανάπτυξης που ενισχύουν την τοπική οικονομία και δημιουργούν προοπτικές για το μέλλον. Τα επίσημα εγκαίνια των έργων έχουν προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2026, σηματοδοτώντας τη θεσμική έναρξη της νέας τουριστικής εποχής για τα Χάσια.

