Μικρή άνοδος του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, τι ισχύει για την Ελλάδα

Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,3% από 3,1% τον Φεβρουάριο και σύντομα θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις

πληθωρισμός
31 Μαρ. 2026 12:32
Pelop News

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,5% τον Μάρτιο του 2026, σημειώνοντας άνοδο από το 1,9% του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,3% από 3,1% τον Φεβρουάριο.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να παρουσιάσει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης τον Μάρτιο (4,9%, σε σύγκριση με -3,1% τον Φεβρουάριο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,2%, σε σύγκριση με 3,4% τον Φεβρουάριο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα καπνικά (2,4%, έναντι 2,5% τον Φεβρουάριο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,5%, έναντι 0,7% τον Φεβρουάριο).

