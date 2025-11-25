Μικρή υπέρβαση, μεγάλο πλεόνασμα: Τα έσοδα κρατούν όρθιο τον Προϋπολογισμό

Τα οριστικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το διάστημα Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 δείχνουν υπέρβαση 67 εκατ. ευρώ στα καθαρά έσοδα και πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από τους στόχους, με την κυβέρνηση να αποδίδει τις αποκλίσεις κυρίως σε ετεροχρονισμούς δαπανών.

25 Νοέ. 2025 13:10
Στα 60,921 δισ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά έσοδα του κράτους στο δεκάμηνο, παρουσιάζοντας μικρή αλλά θετική υπέρβαση έναντι του νέου αναθεωρημένου στόχου του Προϋπολογισμού 2026. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε υψηλότερα από τις προβλέψεις, την ώρα που οι δαπάνες εμφανίζουν υστέρηση λόγω μεταχρονολογημένων πληρωμών.

Για ολόκληρη την περίοδο, το πλεόνασμα της Κεντρικής Διοίκησης διαμορφώθηκε στα 3,037 δισ. ευρώ, υψηλότερο από τον επικαιροποιημένο στόχο των 2,649 δισ. ευρώ, αν και αισθητά χαμηλότερο από τα 6,116 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Αντίστοιχα, το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 10,248 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο των 9,881 δισ. ευρώ, αλλά υπολείπεται σε σχέση με τα 13,528 δισ. του 2024.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι η απόκλιση στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, ύψους 321 εκατ. ευρώ, οφείλεται κυρίως σε ετεροχρονισμό πληρωμών και δεν μεταβάλλει ουσιαστικά την εικόνα του πρωτογενούς αποτελέσματος, το οποίο εκτιμάται ότι κινείται κοντά στον στόχο. Υπενθυμίζεται επίσης ότι τα στοιχεία αφορούν την Κεντρική Διοίκηση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης.

Πού υπεραπέδωσαν τα έσοδα

Τα καθαρά έσοδα του δεκαμήνου ανήλθαν σε 60,921 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 67 εκατ. ευρώ (0,1%) τον αναθεωρημένο στόχο. Στην κατηγορία «Φόροι», τα έσοδα έφτασαν τα 59,206 δισ. ευρώ, πάνω από τον στόχο κατά 63 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:

  • ΦΠΑ: 23,299 δισ. ευρώ, +31 εκατ. από τον στόχο
  • ΕΦΚ: 6,181 δισ. ευρώ, -9 εκατ. από τον στόχο
  • Φόροι ακίνητης περιουσίας: 2,227 δισ. ευρώ, +10 εκατ.
  • Φόροι εισοδήματος: 21,994 δισ. ευρώ, χωρίς ουσιαστικές αποκλίσεις

Στις «Μεταβιβάσεις», καταγράφεται υστέρηση 67 εκατ. ευρώ, ενώ οι «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» και τα «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» κινούνται πάνω από τον στόχο (+18 εκατ. και +53 εκατ. αντίστοιχα). Οι επιστροφές εσόδων και τα έσοδα του ΠΔΕ είναι ακριβώς στα επίπεδα των προβλέψεων.

Ο Οκτώβριος που “έκανε τη διαφορά”

Τα έσοδα του Οκτωβρίου ανήλθαν στα 6,259 δισ. ευρώ και ουσιαστικά καθόρισαν τη μικρή υπέρβαση στο σύνολο του δεκαμήνου. Στους φόρους, οι εισπράξεις έφτασαν τα 6,484 δισ. ευρώ, με τον ΦΠΑ και τους φόρους εισοδήματος να παραμένουν οι βασικοί πυλώνες.

Δαπάνες κάτω από τον στόχο λόγω καθυστερήσεων

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 57,884 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 321 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω ετεροχρονισμένων πληρωμών. Σημαντικές μεταβιβάσεις αφορούν:

  • Υγεία: 1,128 δισ. ευρώ προς νοσοκομεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα
  • ΥΚΩ: 400 εκατ. ευρώ
  • ΕΚΑΠΥ: 470 εκατ. ευρώ για προμήθειες υγείας
  • Συγκοινωνίες: 308 εκατ. ευρώ
  • ΑΕΙ: 154 εκατ. ευρώ

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν στα 9,338 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 955 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ευθυγραμμισμένες με τον στόχο του Προϋπολογισμού 2026.

