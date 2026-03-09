Μήνυμα Φον ντερ Λάιεν για ισχυρότερη γεωπολιτική στάση της ΕΕ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες γεωπολιτικές συνθήκες, ενισχύοντας την ικανότητά της να δρα πιο αποφασιστικά απέναντι στις σύγχρονες απειλές.

Μήνυμα Φον ντερ Λάιεν για ισχυρότερη γεωπολιτική στάση της ΕΕ
09 Μαρ. 2026 13:05
Pelop News

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι έτοιμη να προβάλει την ισχύ της με πιο αποφασιστικό τρόπο υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στη συνάντηση των πρεσβευτών της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, η Ένωση δεν μπορεί πλέον να βασίζεται μόνο στη διεθνή τάξη που στηρίζεται σε κανόνες για την προστασία των συμφερόντων της απέναντι στις ολοένα πιο σύνθετες απειλές.

Η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το διεθνές σύστημα κανόνων, στη δημιουργία του οποίου συνέβαλε μαζί με τους συμμάχους της. Τόνισε, ωστόσο, πως αυτό από μόνο του δεν αρκεί πλέον, καθώς το διεθνές περιβάλλον έχει αλλάξει και απαιτεί διαφορετικό επίπεδο ετοιμότητας και αξιοπιστίας.

Στην τοποθέτησή της έθεσε και το ζήτημα της ίδιας της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι πρέπει να εξεταστεί αν το σημερινό δόγμα, οι θεσμοί και οι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στην ταχύτητα των εξελίξεων. Όπως άφησε να εννοηθεί, το μοντέλο που σχεδιάστηκε σε μια μεταπολεμική εποχή σταθερότητας ίσως χρειάζεται πλέον προσαρμογή ώστε να μην λειτουργεί ως εμπόδιο στον γεωπολιτικό ρόλο της Ευρώπης.

Η φον ντερ Λάιεν επανέλαβε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία, ανεξάρτητα από άλλες διεθνείς εξελίξεις. Σύμφωνα με την ίδια, η ΕΕ θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της ως προς τη χρηματοδότηση του Κιέβου, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή ασφάλεια βρίσκεται όλο και πιο έντονα στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης.

