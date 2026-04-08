Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε σταθμό τρένου στο Μόναχο, όταν μια γυναίκα που επιχείρησε να επιβιβαστεί την τελευταία στιγμή δάγκωσε εργαζόμενο του σταθμού στο χέρι, επειδή προσπάθησε να τη σταματήσει.

[contaisu_summary]

Η 36χρονη επιβάτιδα βρισκόταν στον σταθμό Pasing και επιχείρησε να μπει στο τρένο την ώρα που οι πόρτες έκλειναν, σύμφωνα με την αστυνομία. Τότε, ο 29χρονος υπάλληλος παρενέβη για να την εμποδίσει και η γυναίκα τον δάγκωσε στο χέρι, προκαλώντας του εμφανές τραύμα.

Παρά τον τραυματισμό, ο εργαζόμενος δεν υπέστη σοβαρή βλάβη και μπόρεσε να συνεχίσει κανονικά τη βάρδιά του, ενώ η γυναίκα ερευνάται για σωματική βλάβη.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια του προσωπικού στους γερμανικούς σιδηροδρόμους. Η Deutsche Bahn έχει ήδη ανακοινώσει αυστηρότερα μέτρα προστασίας μετά τη δολοφονία εργαζομένου σε τρένο νωρίτερα φέτος, με ένα από τα μέτρα να είναι η δυνατότητα χρήσης καμερών σώματος από το προσωπικό.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι σωματικές επιθέσεις κατά εργαζομένων της Deutsche Bahn παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με περισσότερα από 3.200 περιστατικά να έχουν καταγραφεί το 2025, ενώ το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων εμφανίζεται επιδεινωμένο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



