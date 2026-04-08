Μόναχο: Γυναίκα δάγκωσε εργαζόμενο σε σταθμό επειδή δεν πρόλαβε το τρένο

Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό Pasing του Μονάχου, την ώρα που μια γυναίκα προσπαθούσε να προλάβει το τρένο την τελευταία στιγμή.

08 Απρ. 2026 17:17
Pelop News

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε σταθμό τρένου στο Μόναχο, όταν μια γυναίκα που επιχείρησε να επιβιβαστεί την τελευταία στιγμή δάγκωσε εργαζόμενο του σταθμού στο χέρι, επειδή προσπάθησε να τη σταματήσει.

Η 36χρονη επιβάτιδα βρισκόταν στον σταθμό Pasing και επιχείρησε να μπει στο τρένο την ώρα που οι πόρτες έκλειναν, σύμφωνα με την αστυνομία. Τότε, ο 29χρονος υπάλληλος παρενέβη για να την εμποδίσει και η γυναίκα τον δάγκωσε στο χέρι, προκαλώντας του εμφανές τραύμα.

Παρά τον τραυματισμό, ο εργαζόμενος δεν υπέστη σοβαρή βλάβη και μπόρεσε να συνεχίσει κανονικά τη βάρδιά του, ενώ η γυναίκα ερευνάται για σωματική βλάβη.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια του προσωπικού στους γερμανικούς σιδηροδρόμους. Η Deutsche Bahn έχει ήδη ανακοινώσει αυστηρότερα μέτρα προστασίας μετά τη δολοφονία εργαζομένου σε τρένο νωρίτερα φέτος, με ένα από τα μέτρα να είναι η δυνατότητα χρήσης καμερών σώματος από το προσωπικό.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι σωματικές επιθέσεις κατά εργαζομένων της Deutsche Bahn παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με περισσότερα από 3.200 περιστατικά να έχουν καταγραφεί το 2025, ενώ το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων εμφανίζεται επιδεινωμένο.

