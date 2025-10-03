Μυστήριο στην Πάρο: Άνδρας βρέθηκε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι στο σπίτι του

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Νάουσας στην Πάρο, μετά τον εντοπισμό ενός άνδρα, αφγανικής καταγωγής, νεκρού μέσα στο σπίτι του.

Ο 40χρονος βρέθηκε από τον εργοδότη του και, σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε τραύματα από μαχαίρι.

Η Αστυνομία βρίσκεται επί τόπου και διενεργεί έρευνες για να εξακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έχασε τη ζωή του.

